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Rock in Rio nega que Drake cancelou show no festival

Boatos surgiram no Twitter após usuários levantarem a hipótese de que a data do evento havia sido apagada da agenda do artista

Publicado em 

18 set 2019 às 04:42

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 04:42

A apresentação de Drake no Rock in Rio 2019 está mantida, afirmou a assessoria de imprensa do festival ao Estado, nesta terça-feira, 17. A informação oficial contesta rumores de que o show teria sido cancelado.
Crédito: Ashley Verse
Boatos surgiram no Twitter após usuários levantarem a hipótese de que a data do evento havia sido apagada da agenda do artista.
No entanto, a abertura da página oficial de Drake exibe um anúncio do festival, com data prevista para 27 de setembro.
Ainda de acordo com a assessoria do Rock in Rio, a agenda do cantor não era atualizada há meses. A participação no evento, portanto, nem chegou a ser inserida na lista de shows previstos para o respectivo mês.
No Palco Mundo, se apresentarão, no mesmo dia de Drake, as cantoras Ellie Goulding e Bebe Rehxa, além do DJ brasileiro Alok.
O evento será realizado de 27 de setembro a 6 de outubro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.
O festival contará com 16 espaços de atrações, cinco a mais que na edição anterior.

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