Rock in Rio: Ingressos esgotados para dia de Iron Maiden e Scorpions

Os ingressos para o dia 4 de outubro do Rock in Rio estão esgotados. Nesta data, Iron Maiden, Scorpions e Sepultura se apresentam. A venda começou nesta quinta-feira (11), às 19h. As entradas custam R$ 525 e estão disponíveis no site ingresso.com -sem taxa de conveniência.
A oitava edição do festival será realizada nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro na Cidade do Rock montada no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.
Clientes com cartões de crédito Itaú, Itaucard ou Credicard contam ainda com 15% de desconto -não cumulativos.
Segundo a organização, como na última edição, o público receberá as pulseiras com chip. "Para quem optou por entrega em domicílio, receberá suas pulseiras até agosto de 2019. Já os clientes que optaram pela retirada em ponto físico, poderão buscar suas pulseiras a partir de julho 2019, em local a ser definido, na cidade do Rio de Janeiro", explica em nota.
A programação do festival conta com nomes que ainda não passaram pelo Brasil. São os casos de Drake e Cardi B, que se apresentam logo no primeiro dia no palco Mundo. Quem também faz sua estreia no Rock in Rio carioca é a funkeira Anitta, que em 5 de outubro abre o palco principal. O único show da cantora na franquia foi na última edição em Lisboa.
Grandes nomes do cenário mundial como Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Weezer, Bon Jovi, Iron Maiden e Whitesnake estão no lineup.
Expoentes da música nacional também estarão presentes: Mano Brown, Iza, Alcione, Ludmilla, CPM 22, Elza Soares, Raimundos e Titãs também foram escalados para 2019.
LINE UP ROCK IN RIO 2019
Sexta (27 de setembro)
Mundo: Drake; Cardi B; Bebe Rexha; Alok
Sunset: Seal e Xenia França; Mano Brown e Bootsy Collins; Karol Conka convida Linn da Quebrada & Gloria Groove; Lellê & Blaya
New Order Dance: The Martinez Brothers; Nic Fanciulli; Gui Boratto; Leo Janeiro X Albuquerque; L_Cio; Eli Iwasa; Roland Leesker X Bruce Leroys; Rara DJs
Mundo: Foo Fighters; Weezer; Tenacious D; CPM 22 + Raimundos
Mundo: Bon Jovi; Dave Matthews Band; Goo Goo Dolls; Ivete Sangalo
Mundo: Red Hot Chili Peppers; Panic! At the Disco; Nile Rodgers & Chic; Capital Inicial
Mundo: Iron Maiden; Scorpions; Megadeth; Sepultura
Mundo: Pink; Black Eyed Peas; H.E.R.; Anitta
Mundo: Muse; Imagine Dragons; Nickelback; Paralamas do Sucesso