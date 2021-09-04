Revelação do forró, Matheus Alves lança seu primeiro EP, "Pegada Diferente"

Revelado no programa "Raul Gil", Matheus Alves está lançando o seu primeiro EP, “Pegada Diferente” Crédito: Rawide Hícaro

Paraíba, mesma terra que lançou "The Voice Kids", Matheus Alves, uma das vozes mais populares entre os jovens forrozeiros do Nordeste, está lançando o primeiro EP, "Pegada Diferente", com sete faixas e já disponível nas plataformas digitais. Ele pensou em ser biólogo e até padre, mas a vocação para a música (e para as artes) falou mais forte. Natural da, mesma terra que lançou Eduarda Brasil , vencedora douma das vozes mais populares entre os jovens forrozeiros do Nordeste, está lançando o primeiro EP,, com sete faixas e já disponível nas plataformas digitais.

Quando falamos de nomes promissores, não estamos exagerando. Matheus, de 19 anos, ganhou um concurso nacional promovido pelo selo Sua Música, plataforma de streaming voltada à cultura nordestina e muito acessada no Norte do país.

A disputa aconteceu por enquete nos stories do Instagram e a final ficou entre Alves e João Gomes, intérprete de "Meu Pedaço de Pecado", que chegou a alcançar o Top 1 do Spotify. Matheus movimentou Campina Grande/PB - cidade onde mora - e levou merecidamente o prêmio.

"O concurso aconteceu em abril, quando a gente ainda estava impossibilitado de fazer apresentações. Com ele, descobri a força das redes sociais. Elas impulsionaram muito a minha carreira. Recebi votos de pessoas do mundo todo e que curtem o meu som", revelou o forrozeiro, em entrevista ao "Divirta-se".

Por falar nas redes, Matheus sempre posta suas apresentações musicais no Instagram, como a que fez no tradicional Festivalzão de São João, que, por conta da Covid-19, aconteceu há cerca de um mês, em formato online.

EP

Single de trabalho de "Pegada Diferente", "Amor Bandido", um forrozão com pitadas de "piseiro" e batidas de música pop, caiu no gosto popular, fazendo com o que a faixa tivesse quase 60 mil visualizações, somente no Spotify.

"As pessoas se identificam com a composição, pois fala de sentimentos que todo mundo já vivenciou, como a paixão e a traição", responde, apontando que o sucesso de "Amor..." ressalta o caráter eclético de seu trabalho.

"O EP tem sete músicas bem versáteis. Pensei, com esse trabalho, em mostrar uma pegada diferente, mais jovial, dando um ar moderno ao forró. Levo muito das minhas influências de juventude, como Michael Jackson, The Weeknd e Bruno Mars, por exemplo, sem deixar de prestar homenagens aos mestres do forró clássico, como Luiz Gonzaga", explica o rapaz.

Sempre centrado e falante, Matheus fala com carinho de sua primeira aparição na TV, em 2018, com apenas 16 anos, quando chegou à semifinal do concurso "Jovens Talentos", quando programa "Raul Gil", exibido pelo SBT.

"Foi a primeira vez que andei de avião", rememora, com carinho. "Estava estudando, fazendo ensino médio, sem nenhuma perspectiva de ser selecionado para o programa. Em um almoço, minha mãe falou que fora convidado para ir a São Paulo e a 'ficha caiu'. Juntamos toda a grana que tínhamos e partimos para esse sonho", suspira, dizendo não esquecer das dicas que recebeu o veterano apresentador.