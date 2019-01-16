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MÚSICA

Red Hot Chili Peppers anuncia show nas pirâmides do Egito

A apresentação será em 15 de março e ingressos começam a ser vendidos na sexta-feira (18)

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 19:06

Publicado em 

16 jan 2019 às 19:06
Banda Red Hot Chili Peppers Crédito: Divulgação
 
*Texto de AMON BORGES
O Red Hot Chili Peppers anunciou em seu site nesta quarta (16) um show em Gizé, onde ficam três grandes pirâmides do Egito: Quéops, Quéfren e Miquerinos. A apresentação será em 15 de março.
Os ingressos ficarão disponíveis a partir de sexta (18) pelo site ticketsmarche.com. Os preços ainda não foram divulgados.
A banda foi formada em 1983 e conta atualmente com Anthony Kiedis (vocalista), Flea (baixista), Josh Klinghoffer (guitarrista) e Chad Smith (bateria).
Com 11 discos de estúdio na carreira, o grupo da Califórnia está com a turnê de seu trabalho mais recente, o álbum "The Getaway" (2016).
A lista de sucessos dos Chili Peppers é extensa e inclui hits como "Give It Away", "Under the Bridge", "Californication", "Otherside" e "By The Way".
A última vez que Anthony Kiedis e companhia passaram pelo Brasil foi no Lollapalooza do ano passado.
Na agenda do grupo, ainda estão apresentações em países como Austrália e Nova Zelândia de fevereiro a março.

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