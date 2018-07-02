Área do Aeroporto de Vitória vai virar espaço para shows

Área do antigo Aeroporto de Vitória vai virar espaço para shows Crédito: Patrick Ribeiro/Divulgação

De uns tempos para cá, o Espírito Santo tem sido palco de grandes artistas e produções culturais que rodam o Brasil e mundo. Porém, os - poucos - espaços disponíveis para receber esses eventos sempre foram um problema na Capital. Na expectativa de ajudar a amenizar a situação e aumentar a oferta de grandes produções, neste segundo semestre de 2018, Vitória vai receber um novo espaço para shows na área do aeroporto até o final do ano.

Segundo o produtor Patrick Ribeiro, que já possui um espaço dessa natureza em um shopping de Vila Velha, a ideia é ampliar o serviço para a Grande Vitória, dando mais opções para as ferramentas artísticas. "Se pensarmos, Vitória carece de um ambiente desse tipo. E vamos conseguir fazer congressos, festas, formaturas, eventos de empresas e, claro, shows. Teremos duas áreas, sendo uma fechada e outra externa. Na fechada, com climatização, a capacidade será de até cinco mil pessoas. Na outra, conseguiremos acomodar até 18 mil pessoas", detalha.

A ideia do produtor é construir uma estrutura de lona, seguindo o mesmo conceito do espaço que comanda na cidade canela-verde. "É algo mais moderno, os artistas acham ótimo e o público também. Outros grandes centros culturais estão apostando naquela estrutura de lona, que chamamos também de tenda, então acho que seguiremos bem nessa linha", aposta.

De acordo com ele, o local foi pensado para dar segurança e conforto, sem incomodar a vizinhança, já que a ideia principal é promover apresentações no local. "É mais afastado, tem estacionamento e tudo foi planejado já pensando nesses detalhes. E, por ser em Vitória, ficamos em uma posição mais centralizada, até pelo fato de ser na área do antigo aeroporto", enxerga.

Apesar do prazo de concessão não ser revelado, Patrick esclarece que a área que será ocupada fica mais à frente do terminal de embarque e desembarque. "Você passa em frente ao terminal, onde tem um estacionamento, segue, vê duas passarelas. Depois da última passarela, mais à frente, há uma abertura. É lá que ficaremos", frisa.

PROGRAMAÇÃO SERÁ ANUNCIADA EM AGOSTO

No próximo mês, Patrick comemora três anos de funcionamento de seu espaço em Vila Velha. Lá, pretende anunciar a programação que o espaço de Vitória terá. "Nós ainda não temos como dizer nada de eventos que acontecerão na nova área porque ainda estamos na eminência de quando tudo ficará pronto", afirma.

FILIAL EM SÃO PAULO

Porém, antes - daqui a 15 dias -, o capixaba seguirá para São Paulo. Lá, estudará dois shoppings para abrir uma estrutura como as que possui aqui no Espírito Santo. Ele diz que, desde o primeiro ano de funcionamento de seu espaço em Vila Velha, já há um pedido para que seja feito algo parecido na capital paulista.