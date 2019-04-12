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Rapper Djonga é processado por não fazer show em Vitória

O rapper mineiro se recusou a fazer show produzido por equipe envolvida em acusação de estupro de vulnerável

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 17:00

Publicado em 

12 abr 2019 às 17:00
Djonga enfrenta processo por não comparecer a show em Vitória Crédito: Cássio Andreasi
Djonga, um dos maiores nomes da nova cena do rap brasileiro, está sendo processado pela equipe do DJ capixaba Jean du PCB por não ter comparecido à festa “Jean Convida”, realizada no dia 5 deste mês. Os advogados de Jean pedem agora na justiça o pagamento de uma multa pelo não comparecimento do cantor e como ressarcimento dos prejuízos que eles teriam tido.
O rapper desistiu de se apresentar em Vitória após fãs fazerem uma campanha pelas redes sociais para que ele cancelasse a apresentação por conta de uma acusação de estupro envolvendo pessoas ligadas à produção de Jean. O crime teria ocorrido após um show da banda do DJ em Linhares, no dia 27 de julho do ano passado. Seis homens, dos quais três com ligação à produção, teriam estuprado uma jovem de 21 anos num quarto de hotel da cidade.
Através de suas redes sociais, Djonga se pronunciou, ainda em janeiro, dizendo que iria cancelar a participação na festa por causa das denúncias. Logo em seguida, os advogados da produção entraram com um processo para que o rapper fizesse o show contratado. No dia 19 de março foi expedida uma liminar para que o Djonga se apresentasse sob pena de multa de 50 mil reais.
A equipe do rapper decidiu não recorrer da decisão e pediu parcelamento para pagar a multa. No dia do show, Djonga se pronunciou pelas suas redes sociais, se desculpando com os fãs pelo não comparecimento, alegando ter respaldo legal para não ir. Após o não comparecimento e o descumprimento da liminar, os advogados da produção da festa pediram um agravo do processo. Segundo o site  "Portal Rap Mais", agora o valor pedido é de 200 mil reais.

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