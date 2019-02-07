'Rainha dos nudes', Luz del Fuego vai ganhar homenagem no ES

Luz del Fuego vai ganhar homenagem em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo; muro da cidade receberá pintura para homenagear a bailarina capixaba Crédito: PMCI/Divulgação

Luz del Fuego - natural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo - ficou conhecida como "rainha dos nudes". Mas o termo não tem nada de pejorativo nesse sentido: a capixaba era bailarina, devassa e defensora do sexo livre. Enquanto viveu, entre 1917 e 1967, defendeu o meio ambiente, lutou pela causa naturalista e trabalhou para que a mulher conquistasse espaço no mundo e no mercado de trabalho. Já na década de 20, dançava com cobras para desmistificar uma série de paradigmas.

Neste ano, a cachoeirense recebe uma homenagem na cidade. É que um muro está recebendo um afresco em alusão à sua figura. O projeto, do artista Humberto Costa, é fruto de uma proposta apresentada em um projeto de incentivo cultural do município.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim, Fernanda Martins, o muro será inaugurado em meio aos festejos do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Luz del Fuego é lembrada, anualmente, durante o período de seu aniversário, no início da segunda quinzena de fevereiro. "Neste ano, estamos programando workshops e seminários em torno do meio ambiente, da preservação e da figura feminina no mundo", relata.

É interessante vermos o quanto já evoluímos em várias questões que eram luta de Luz del Fuego. Na causa ambiental, repare em como lidamos com os animais hoje em dia e em como era na época dela Fernanda Martins, secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim

A inauguração do muro, que fica na Rua Rui Barbosa, no Centro de Cachoeiro, deve acontecer no início de março. E os festejos pelo aniversário de Luz del Fuego devem ser realizados durante dois dias de programação nesta segunda quinzena de fevereiro.

RITA CADILLAC JÁ VIVEU LUZ DEL FUEGO

Em uma peça de teatro que foi lançada no ano passado, Rita Cadillac ficou nua no palco, do alto de seus 64 anos, para dar vida à Luz del Fuego. A ex-chacrete confidencia à reportagem que ainda não foi convidada para exibir o espetáculo em terras capixabas, mas que seria um prazer.

À época do lançamento da peça, no fim do ano passado, Rita também conversou com o Gazeta Online e destacou que se identificou com a capixaba no sentido das lutas que ela já tinha nas questões ambientais, políticas e sociais.