Quinta-feira de show e muita música ao vivo. Confira a agenda

A quinta-feira chega com baladas para todos os gostos. Escolha a que melhor te agrada e divirta-se.
SHOW
Som de Fogueira em Guarapa
O projeto Som de Fogueira sai de seu habitat, a Rua da Lama, e pega a estrada rumo a Guarapari. Shows com Trio Mafuá, Banda 522, Brazil Dub e Marco Tulio. Hoje, às 20h. Siribeira Clube. Rua Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari. Entrada gratuita. Informações: (27) 99943-8246.
MÚSICA AO VIVO
Banda Lema
A Banda Lema traz hoje uma fina seleção do melhor do rock nacional e internacional para a noite de música no Ensaio Botequim. A programação começa às 22 horas. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Patrícia Nascimento e Alex Magnus
Dupla leva hoje o melhor do samba e da bossa nova para o happy hour do Jalapeño, dentro do projeto #JalapeñoApresenta. Às 19h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
Samba Amigo
Samba. Às 19h30. Quiosque Marlim Azul. Curva da Jurema, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 98885-7337.
SambaRock
Samba rock. Às 20h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.
SambAdm
Samba. Às 20h30. Vitrine Music Bar. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: gratuito, R$ 10 (após 21h), R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 3534-9790.
Marcus Macedo
MPB e pop rock. Às 19h. Praça de alimentação do shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácios, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8188.
Ataíde Vieira
Sertanejo. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3075-3942.
Artur Nogueira
Forró. Alambique Botequim. Av. Braúna, 1000, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 99744-7044.
Over Jam
Cover de Pearl Jam. Às 20h. Liverpub. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até às 22h). R$ 20 (depois das 22h). Informações: (27) 99944-1204.
Sabor de Mel
Sertanejo. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 8 (meia). R$ 15 (inteira). Inf.: (27) 3229-2352.
FESTA
"6ass (Bass)"
A festa 6ass (Bass) traz o melhor do traz o melhor do hip-hop, do funk e do eletrônico com os DJs Fred e Paolla, Cesquim, Cantrick, Fabricio V e Bero Costa. A partir das 23h. Cenarium Lounge Bar. Rua Joaquim Lírio, 865, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h/ com nome na lista); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99500-8600.
LITERATURA
Janeirada Cultural
Lançamento do livro Colégio de Mimoso - uma história. Às 18h. Academia de Letras de Vila Velha. Rua Vinte e Três de Maio, 83, Prainha, Vila Velha. Entrada gratuita.
BALADA
Fluente
Born To Dar Summer Edition. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: entrada gratuita (100 primeiros), R$ 15. Informações:pelo telefone (27) 3311-5216.
Wanted Pub
Reabertura Wanted Pub com Felipe Ribeiro e João Fellipe e Rafael. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 12 (até 23h), R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3207-6561.
Correria Music Bar
Forreggae do Correria com Duka Santos. Às 21h30. Ingressos: gratuito (até às 23h30), R$ 10 (após 23h30). Informações: (27) 98116-3325.
EXPOSIÇÃO
Táticas de Graffiti e Não Graffiti
Exposição de Renato Ren, que levanta questões acerca da arte urbana por meio de registros fotográficos e vídeos. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Até 3 de fevereiro.