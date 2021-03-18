Protagonista de 'Lupin', Omar Sy não esperava sucesso global da série

Assane (Omar Sy) em "Lupin", série da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

O ator Omar Sy, 43, protagonista de "Lupin", disse, em entrevista ao site Deadline, que não esperava o sucesso da série francesa, fenômeno da Netflix. A primeira parte da série foi vista por 70 milhões de famílias nos primeiros 28 dias e o serviço de streaming por assinatura já lançou o trailer da parte dois da primeira temporada, previsto para estrear no segundo semestre.

Sy falou que todos fazem as coisas esperando que funcionem, mas esse nível de resposta obtido com a série está totalmente além do que esperava. "Dissemos que não queríamos ficar com o rosto vermelho na frente das séries americanas ou inglesas. Éramos nós, os franceses, tentando estar na mesma quadra, mas ter um resultado tão grande foi totalmente inesperado", disse.

O ator falou que tem sido especialmente satisfatório a globalidade da resposta que Lupin alcançou e está feliz por ver as pessoas no Brasil ou na França amarem "Lupi" pelo mesmo motivo. Segundo ele, "existe algo universal" e isso é o que ele sempre tenta alcançar.

"No cinema, em série, quando contamos histórias a ideia é tocar a todos no mesmo lugar e quando vejo a experiência de coisas que fiz que falam para o mundo, sempre se encontram no mesmo lugar; todos são tocados ou maravilhados com as mesmas coisas", disse.

Protagonizada por Sy, "Lupin" é centrada no imigrante senegalês Assane, que é fã de Arsène Lupin, o charmoso ladrão criado pelo escritor Maurice Leblanc, que se tornou um dos mais célebres personagens da literatura francesa.

Trata-se de um ladrão que usa diversos disfarces para alcançar seus objetivos, motivo pelo qual é o sonho de consumo de muitos atores do país europeu. Inclusive do próprio Sy, que sugeriu uma produção sobre o personagem anos atrás.