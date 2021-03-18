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Protagonista de 'Lupin', Omar Sy não esperava sucesso global da série

Série da Netflix foi vista por 70 milhões de famílias nos primeiros 28 dias

Publicado em 18 de Março de 2021 às 13:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2021 às 13:22
Assane (Omar Sy) em
Assane (Omar Sy) em "Lupin", série da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix
O ator Omar Sy, 43, protagonista de "Lupin", disse, em entrevista ao site Deadline, que não esperava o sucesso da série francesa, fenômeno da Netflix. A primeira parte da série foi vista por 70 milhões de famílias nos primeiros 28 dias e o serviço de streaming por assinatura já lançou o trailer da parte dois da primeira temporada, previsto para estrear no segundo semestre.
Sy falou que todos fazem as coisas esperando que funcionem, mas esse nível de resposta obtido com a série está totalmente além do que esperava. "Dissemos que não queríamos ficar com o rosto vermelho na frente das séries americanas ou inglesas. Éramos nós, os franceses, tentando estar na mesma quadra, mas ter um resultado tão grande foi totalmente inesperado", disse.
O ator falou que tem sido especialmente satisfatório a globalidade da resposta que Lupin alcançou e está feliz por ver as pessoas no Brasil ou na França amarem "Lupi" pelo mesmo motivo. Segundo ele, "existe algo universal" e isso é o que ele sempre tenta alcançar.
"No cinema, em série, quando contamos histórias a ideia é tocar a todos no mesmo lugar e quando vejo a experiência de coisas que fiz que falam para o mundo, sempre se encontram no mesmo lugar; todos são tocados ou maravilhados com as mesmas coisas", disse.

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Protagonizada por Sy, "Lupin" é centrada no imigrante senegalês Assane, que é fã de Arsène Lupin, o charmoso ladrão criado pelo escritor Maurice Leblanc, que se tornou um dos mais célebres personagens da literatura francesa.
Trata-se de um ladrão que usa diversos disfarces para alcançar seus objetivos, motivo pelo qual é o sonho de consumo de muitos atores do país europeu. Inclusive do próprio Sy, que sugeriu uma produção sobre o personagem anos atrás.
Em entrevista em janeiro deste ano cedida pela Netflix ao jornal Folha de S.Paulo, Omar Sy elogiou a forma como a trama foi modernizada. "Eu tinha lido várias propostas que nunca foram inteiramente satisfatórias e nós tínhamos procurado 'nosso' Lupin em todas as partes, mas sempre estava faltando algo", disse. "Quando [o roteirista e produtor] George Kay nos sugeriu essa versão, eu disse a mim mesmo que ele havia encontrado o Lupin que procurávamos há tanto tempo."

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