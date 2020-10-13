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Literatura

Projeto de apoio a livrarias chega ao fim e arrecada R$ 530 mil

Iniciativa das entidades do livro, o projeto Retomada das Livrarias vai dividir o valor entre 53 pequenas e médias livrarias afetadas pela pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 20:10

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 20:10

Livros, biblioteca
As 53 livrarias independentes selecionadas por uma comissão vão receber agora o último depósito, no valor de R$ 1 mil Crédito: Pixabay
Quatro meses depois de ser lançado com o objetivo de apoiar financeiramente pequenas e médias livrarias afetadas pela pandemia, chega ao fim o projeto Retomada das Livrarias. Uma iniciativa da Câmara Brasileira do Livro (CBL), da Associação Nacional de Livrarias (ANL) e do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), com a participação de empresas parceiras, a campanha de financiamento coletivo arrecadou R$ 530 mil, doados por cerca de 300 pessoas e empresas.
As 53 livrarias independentes selecionadas por uma comissão vão receber agora o último depósito, no valor de R$ 1 mil. O valor total do apoio é de R$ 10 mil para cada uma. Entre elas estão a Livraria Simples, a Livraria da Tarde e a Banca Tatuí, em São Paulo, a Leonardo da Vinci, no Rio, e a Solar do Leitor, em Belém.
O projeto prevê, ainda, outro tipo de apoio para as 213 livrarias que se inscreveram. Até dezembro, elas terão acesso gratuito à plataforma Metabooks, de metadados, e a FMZ Tecnologia em Sistemas oferecerá a isenção dos custos de implementação do sistema de gestão Horus.

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