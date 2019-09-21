Programa especial da TV Gazeta traz os bastidores do Jornal Nacional

Philipe Lemos apresenta o Jornal Nacional neste sábado (21) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Neste sábado (21), às 14h45, a TV Gazeta vai exibir o programa especial: Capixabas no JN, sendo uma iniciativa inédita do Brasil, já que a emissora será a primeira afiliada a produzir um conteúdo exclusivo e regional sobre esse projeto do Jornal Nacional de levar apresentadores das afiliadas para a sua bancada, nas comemorações dos 50 anos.





O especial traz uma mistura de bastidores, memória de reportagens capixabas que foram destaque nacional e interação com o público. Foi produzida uma réplica da bancada do JN e levada para as ruas da capital, para que os capixabas pudessem ser "apresentadores por um dia" e sentir um pouquinho da emoção.

"Esse programa especial é uma oportunidade pra gente gerar ainda mais orgulho para o capixaba. Ter um apresentador na bancada do JN faz a gente relembrar as reportagens que foram destaque nacional, criar a uma relação mais próxima com o público e gerar a experiência de estar lá junto com o Philipe Lemos", explica o gerente de entretenimento, Cesinha Fernandes.

Neste sábado a noite, serão mais de quatro milhões de capixabas representados no horário mais nobre do telejornalismo do país. O programa também vai exibir conteúdos exclusivos feito pelo apresentador enquanto espera a hora chegar. Os trajetos, os bastidores, as conversas com grandes nomes do jornalismo e todos os treinos e ensaios antes da apresentação final.

“A gente vai mostrar o pensamento do capixaba a respeito do Jornal Nacional. E vou destacar os bastidores desde que cheguei à Globo, as pessoas com quem conversei como a Renata Vasconcellos, os editores, os repórteres e temos depoimentos de como é fazer o JN. E até descobri que algumas pessoas da equipe do jornal conhecem o nosso Estado”, disse Philipe Lemos.

SERVIÇO





Programa: Capixabas no JN - Os bastidores do maior telejornal do Brasil

Dia: 21/09 – Sábado

Hora: 14h45