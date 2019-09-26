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"Se Joga"

Programa de Fernanda Gentil terá ação de lançamento no Viradão Vitória

"Se Joga", novo programa da Globo, vai ao ar na TV Gazeta de segunda a sexta após o "Jornal Hoje"
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

26 set 2019 às 11:42

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 11:42

Érico Brás, Fernanda Gentil e Fabiana Karla: apresentadores do "Se Joga", novo programa da Globo Crédito: Globo/Victor Pollak
A partir da próxima segunda-feira (30), as tardes pós-"Jornal Hoje", na Globo, terão a nova atração da emissora, o "Se Joga", que será comandado pela jornalista Fernanda Gentil. Para o lançamento do programa no Espírito Santo, a TV Gazeta prepara um lounge exclusivo que funcionará durante os dias de Viradão Vitória, no Centro da Capital, neste sábado (28) e domingo (29).
Érico Brás, Fabiana Karla, Fernanda Gentil e Daniela Gleiser: na nova atração da Globo, o programa "Se Joga" Crédito: Globo/Victor Pollak
O local, que ficará montado em frente à Garapa da Cidade, será um ponto de descanso durante a programação cultural. O ambiente será equipado com sala de estar, mega escorregador, carregador para celular e um fliperama do "Em Movimento", programa que vai ao ar aos sábados na TV Gazeta.
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Além de Fernanda Gentil, Érico Brás e Fabiana Karla também vão bater ponto na apresentação do novo programa diário em que a proposta é convidar famosos e anônimos a "se jogarem" durante algum tempo em determinado assunto.
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Junto dos três, outro trio participa da atração: Marcelo Adnet, Paulo Vieira e Jefferson Schroeder se revezam entre repercutir as pautas do dia, nas brincadeiras e em quadros de imitações e paródias. Um outro time de colunistas também participa falando sobre temas que vão de relacionamento até astrologia.
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O grupo todo será anfitrião desse encontro, que será ao vivo todas as tardes. A atração promete ser ponto de encontro para quem quer se manter informado, se inteirar do que está rolando e se divertir com atrações, jogos e quadros variados.
Crédito: Globo/Victor Pollak
“O objetivo principal do programa é respirar, arejar. É passar um tempo juntos sem ver o tempo passar. Queremos acalmar a correria do dia a dia, ser aquela horinha ali no início da tarde para a pessoa se divertir, jogar, rir e participar. De quebra, ela ainda vai aprender. Nem estreamos e posso garantir: está tudo muito gostoso! Convivência leve, animada, alto astral. Uma energia boa, de pessoas do bem. O que, na minha opinião, é a receita perfeita para a convivência diária”, aposta Fernanda Gentil.
O programa tem direção artística de Daniela Gleiser e direção geral de Bianca Lopes. 

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