Programa de Fernanda Gentil terá ação de lançamento no Viradão Vitória

Érico Brás, Fernanda Gentil e Fabiana Karla: apresentadores do "Se Joga", novo programa da Globo Crédito: Globo/Victor Pollak

"Se Joga", que será comandado pela jornalista A partir da próxima segunda-feira (30), as tardes pós-"Jornal Hoje", na Globo , terão a nova atração da emissora, o, que será comandado pela jornalista Fernanda Gentil . Para o lançamento do programa no Espírito Santo, a TV Gazeta prepara um lounge exclusivo que funcionará durante os dias de Viradão Vitória , no Centro da Capital, neste sábado (28) e domingo (29).

Érico Brás, Fabiana Karla, Fernanda Gentil e Daniela Gleiser: na nova atração da Globo, o programa "Se Joga" Crédito: Globo/Victor Pollak

O local, que ficará montado em frente à Garapa da Cidade, será um ponto de descanso durante a programação cultural. O ambiente será equipado com sala de estar, mega escorregador, carregador para celular e um fliperama do "Em Movimento", programa que vai ao ar aos sábados na TV Gazeta.

Além de Fernanda Gentil, Érico Brás e Fabiana Karla também vão bater ponto na apresentação do novo programa diário em que a proposta é convidar famosos e anônimos a "se jogarem" durante algum tempo em determinado assunto.

Junto dos três, outro trio participa da atração: Marcelo Adnet, Paulo Vieira e Jefferson Schroeder se revezam entre repercutir as pautas do dia, nas brincadeiras e em quadros de imitações e paródias. Um outro time de colunistas também participa falando sobre temas que vão de relacionamento até astrologia.

O grupo todo será anfitrião desse encontro, que será ao vivo todas as tardes. A atração promete ser ponto de encontro para quem quer se manter informado, se inteirar do que está rolando e se divertir com atrações, jogos e quadros variados.

Crédito: Globo/Victor Pollak

“O objetivo principal do programa é respirar, arejar. É passar um tempo juntos sem ver o tempo passar. Queremos acalmar a correria do dia a dia, ser aquela horinha ali no início da tarde para a pessoa se divertir, jogar, rir e participar. De quebra, ela ainda vai aprender. Nem estreamos e posso garantir: está tudo muito gostoso! Convivência leve, animada, alto astral. Uma energia boa, de pessoas do bem. O que, na minha opinião, é a receita perfeita para a convivência diária”, aposta Fernanda Gentil.