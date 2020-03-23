Porta dos Fundos fará lives voltadas a idosos durante quarentena

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Uma simpatia que sempre dá certo, um chá pra dar uma acalmada, um caso antigo que nunca foi contado e muitas lições de vida na #quarentena. Aproveitamos que as avós estão em casa (espero que a sua esteja, hein!) e colocamos o @fabioporchat pra perguntar: QUE HISTÓRIA É ESSA, VOVÓ? Vem pra live hoje às 15h, aqui no Instagram do Porta, e chama seus avós. Quem sabe eles também não participam? #ficaemcasa #juntosadistancia @gnt #portasfechadas