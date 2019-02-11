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BBB 19

Polícia do Rio apura supostas falas racistas no BBB 19

As investigações seguem sob sigilo

Publicado em 

11 fev 2019 às 20:26

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 20:26

BBB 19: integrantes do Big Brother Brasil 19 na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
No ar há quase um mês, a 19ª edição do Big Brother Brasil ganhou mais uma polêmica para incluir em sua listinha. Dessa vez são os comentários racistas e preconceituosos dos "brothers" que chamaram a atenção dos telespectadores e levaram a polícia a instaurar inquérito para investigar o caso.
Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as investigações estão sendo conduzidas pelo Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância), mas seguem sob sigilo. Ela não informou quem são os participantes envolvidos na polêmica, mas internautas já apontavam problemas em falas de Paula e Maycon. 
Um dos comentários mais criticados foi quando Paula afirmou a Diego e Hariany que tem medo de Rodrigo por ele ter contato "com esse negócio de Oxum". Ela chegou a ser alertada pela amiga de que poderia ser considerada preconceituosa, mas Paula continuou: "Mas eu não sou não... nosso Deus é maior".
Já Maycon foi acusado de intolerância religiosa por internautas após falar ter sentido um arrepio enquanto ouvia umas músicas esquisitas, dançada por Rodrigo e Gabriela. "Olhei para os dois, num sincronismo legal. Achei legal, juro por Deus. De repente, comecei a olhar e escutar uns negócios. 'Não faça igual a eles'. Aí veio Jesus Cristo em minha mente. 'Não para aqui. Para a vida inteira. Se fizer igual a eles, eles ganharão mais força'. Eu não sou doido".
No Twitter, internautas chegaram a criar a hashtag #BastadeRacismoNoBBB e criticaram os comentários dos "brothers". "Infelizmente existem muitas pessoas tóxicas que nunca vão entender a causa da luta contra o racismo", disse um. "Todo dia um caso de racismo no BBB e no Brasil que ninguém liga", afirmou outro.
Essa não é a primeira polêmica dessa edição do BBB. O participante Vanderson foi desclassificado e deixou a casa, após ser intimado a prestar depoimento em inquérito instaurado, após receber denúncias por importunação sexual, estupro e violência doméstica.
PAREDÃO
O novo paredão do reality foi montado neste domingo (10), colocando Alan, Diego e Isabella na berlinda, disputando a preferência do público. O mais votado deixará o programa na terça-feira (12).
Diego e Isabella foram indicados pelos líderes Danrley e Elana, enquanto Alan foi escolhido pela casa, em uma disputa acirrada. Ele teve três votos, sendo que Maycon e Rodrigo tiveram dois cada.
 

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