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MÚSICA

Pitty, Paralamas, Plebe Rude e Emicida estão no festival João Rock 2019

Festival chega a sua 18ª edição e será realizado no dia 15 de junho em Ribeirão Preto

Publicado em 

20 mar 2019 às 21:03

Publicado em 20 de Março de 2019 às 21:03

20/03/2019 - A cantora Pitty Crédito: Instagram/@Pitty
O festival João Rock chega a sua 18ª edição e será realizado dia 15 de junho em Ribeirão Preto, cidade do interior do Estado de São Paulo. O line-up completo foi divulgado nesta terça, 19, e traz nomes como Pitty, Paralamas do Sucesso e Emicida, além disso, informa que será uma homenagem à cena musical de Brasília.
Ao todo serão 21 shows, que ocuparão quatro palcos, em uma maratona de 12 horas e música.
No Palco João Rock, que terá apresentações non-stop, os destaques serão Paralamas do Sucesso, Pitty, Zeca Baleiro, CPM22, Scalene, Baiana System, Marcelo D2, Alceu Valença e o show Emicida e Rael convidam Mano Brown.
No Palco Brasil, uma homenagem à cena musical de Brasília, com shows das bandas Capital Inicial, Plebe Rude, Natiruts, Raimundos, Dado e Bonfá tocam Legião Urbana e Tribo da Periferia.
E no Palco Fortalecendo a Cena, que é dedicado a bandas que estão despontando na música nacional, shows de Rincon Sapiência, Djonga, Big Up, Filipe Ret, BK e Maneva.
Mas não é só música que rola no João Rock. Tem ainda a Arena de Esportes Radicais
Serviço:
Ingressos - Pulseira Multifuncional
Os ingressos estão disponíveis para venda no site oficial ou nos pontos físicos: lojas Ophicina no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto e no Novo Shopping. Estão disponíveis ingressos dos setores Pista, Camarote João Rock, Pista Premium e Camarote Colorado com os seguintes valores:
Pista: R$ 120,00 meia | R$ 130,00 ingresso solidário* | R$ 240,00 inteira
Camarote João Rock: R$ 260,00 meia | R$ 290,00 ingresso solidário* | R$ 520,00 inteira
Pista Premium: R$ 300,00 meia | R$ 320,00 ingresso solidário* | R$ 600,00 inteira
Camarote Colorado: R$ 490,00 open bar
* ingresso solidário se dá mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

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