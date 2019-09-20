Philipe Lemos é apresentado com vídeo sobre belezas do ES no JN

Como acontece há três semanas, antes do início da conversa com Rodrigo Boccardi, que cobre férias de William Bonner, e Renata Vasconcelos, foi exibido um vídeo sobre o estado de origem dos convidados

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 18:51

O jornalista Philipe Lemos em apresentação ao público no Jornal Nacional, nesta sexta-feira (20) Crédito: Reprodução/TV Globo
Só sorrisos e simpatia. Nesta sexta-feira (20), o âncora da TV Gazeta Philipe Lemos, se apresentou ao público do Jornal Nacional junto com a jornalista Ana Lídia Daibes, de Rondônia. Como acontece há três semanas, antes do início da conversa com Rodrigo Boccardi, que cobre férias de William Bonner, e Renata Vasconcelos, foi exibido um vídeo sobre o estado de origem dos convidados.
> TV Gazeta leva bancada do Jornal Nacional para pontos de Vitória
No vídeo, narrado por Philipe, as belezas do Espírito Santo foram exaltadas. Explicando sobre a cafeicultura capixaba, Convento da Penha, a nossa tradicional moqueca, entre tantos outros aspectos que couberam nos 60 segundos, o âncora brincou com Renata e Rodrigo, falou da rotina de trabalho e afirmou estar vivendo um sonho com a oportunidade de estar na bancada do JN.
"Eu não vim sozinho para o Rio de Janeiro, vim com os capixabas, que estão torcendo por mim, ligam para a TV, abordam colegas, mandam abraços. Eu sinto que trouxe cada um deles. É surreal, eu não imaginava. Quando soube do projeto, imaginei que seriam outros colegas pela experiência e respeito que tenho a eles, não imaginei que eu estivesse aqui agora, e estou muito feliz e honrado de representar meu Estado", descreveu a sensação
Finalizando a rápida participação desta sexta-feira (20), antes do grande dia, Renata Vasconcelos ainda brincou com Philipe e o pediu para falar o bordão capixaba, afirmando que os âncoras convidados vão "botar para pocar" neste sábado (21), durante a apresentação. Com naturalidade, no momento do tradicional "Boa noite", Philipe foi simpático com um "boa noite, a gente se vê amanhã". 
 
"POCOU" NO TWITTER
Além da ótima apresentação, o âncora da TV Gazeta ainda ficou entre os principais assuntos do Twitter ao longo do jornal e também após o encerramento. Muitos capixabas elogiaram a participação de Philipe e se disseram orgulhosos pelo trabalho e representação do ES em rede nacional. Confira: 
 

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

