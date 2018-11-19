Pesquisa indica que brasileiro define gosto musical até os 23 anos

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Em 8 de dezembro de 1980, o documentarista Paulo Henrique Fontenelle (de Loki: Arnaldo Baptista e Cássia) completava 10 anos. Naquela data, John Lennon foi assassinado em Nova York, e as músicas dos Beatles voltaram à toda nas rádios e TVs. Ali o menino começou a se tornar um beatlemaníaco (Os Beatles estão presentes em todos os momentos da minha vida).

O guitarrista Tony Bellotto tinha 6, 7 ou 8 anos quando estava em casa, sozinho, numa noite de domingo, e ouviu ao longe o som de uma guitarra slide vindo de uma igreja batista (Foi uma revelação).

As duas histórias mostram bem como descobertas musicais da juventude podem ter impacto não só sobre nosso gosto, mas também sobre nossa personalidade. Uma pesquisa do serviço de streaming Deezer  com 5 mil entrevistados no Brasil, no Reino Unido, nos EUA, na Alemanha e na França  repete o refrão. Em média, aos 27 anos e 11 meses nós paramos de descobrir novas músicas.

Os resultados da pesquisa no Brasil são ainda mais contundentes: os brasileiros definem seu gosto musical, em média, até os 23 anos e 2 meses. Logo antes, aos 22 anos, momento mais intenso da busca por novidade, 81,5% dos brasileiros conhecem pelo menos seis novos artistas por mês. Depois disso, quase metade declara que às vezes se sente preso a uma rotina musical, ouvindo apenas faixas que já conhece.

 Quando jovens, vamos atrás do que todos estão ouvindo. Com o passar do tempo, formamos nosso gosto  diz Bruno Vieira , diretor geral da Deezer no Brasil.

A pesquisadora Ananda Vargas Hilgert, que trabalha na tese de doutorado Do passado que irrompe: ensaios sobre nostalgia, experiência e tempo na Educação, reafirma que na adolescência coletamos referências para entender o mundo. Além disso, a forma como as ideias de juventude e velhice são percebidas também influencia.

 O jovem ainda é o alvo principal do mercado. É aquilo que todos querem ser  ela conta.  Quem diz algo como no meu tempo não se sente fazendo parte deste tempo, mas de um que já passou. Canções da juventude marcam o último momento em que esse sujeito se sentiu contemporâneo.

'Newstalgia'

Sem contradição, Ananda defende que ser nostálgico, hoje, pode ser a atitude mais contemporânea possível:

 Existe hoje um presente inundado de passado, apontado pelo filósofo alemão Hans Ulrich Gumbrecht como sendo sintoma de novas relações com o tempo. Não é a toa que há várias séries atuais com estética vintage.

A Soledad, consultoria de tendências, confirma a existência do movimento, que batizou de... newstalgia.

 O Brasil vive um momento de incerteza, faz sentido buscar conforto num passado já resolvido  diz Rebeca de Moraes, diretora da Soledad.  Mas tudo volta recontextualizado. Você vê na gastronomia figuras como Bela Gil e Palmirinha, que remetem à ideia da cozinha da vovó, do cheiro de bolo em casa, da horta caseira. Mas isso num contexto moderno, que inclui veganismo e orgânicos.

A própria ideia atual de juventude  e de nostalgia  não é a mesma do passado, ressalta o antropólogo Michel Alcoforado, sócio da Consumoteca, consultoria especializada no comportamento do consumidor brasileiro:

 O conceito de jovem foi inventado nos anos 1950. Mas a juventude era uma só; hoje, a definição é diversa. Os algoritmos das plataformas de streaming talvez sejam o melhor caminho pra encontrar o seu quadrado.

Indo mais fundo, vemos que a própria fisiologia do cérebro ajuda a explicar o vínculo com nosso passado musical (em tempo: o filme Bohemian Rhapsody, sobre o Queen e seu vocalista, Freddie Mercury, está lotando salas de cinema).

A neuropsicóloga Amee Baird, da Maquarie University, na Austrália, fez em 2013 um influente estudo com pacientes que sofreram danos cerebrais e, com isso, graves perdas de memória. Quando expostos a músicas que marcaram suas vidas, seus cérebros se iluminavam na ressonância magnética. O poder da música tem explicação: ela aciona amplas redes neurais, que incluem regiões responsáveis por movimento, emoções e criatividade.

 Canções marcantes viram trilha sonora dos filmes de nossas lembranças. Mais do que outros estímulos, essas melodias destravam memórias de pessoas, lugares, épocas  diz Amee.

De forma mais poética, o diretor Amir Haddad (que reflete sobre a velhice na peça Rugas, em cartaz no Rio) aborda o mesmo ponto. Mas parte do nosso presente para um futuro sem nostalgia:

 Você memoriza o que te toca, não há retenção fora de afeto. No desgaste afetivo do mundo atual, está difícil lembrar qualquer coisa com paixão, saudade, nostalgia, amor. E até com ódio, se for o caso.

Distopia que não deixa de ser uma forma de nostalgia.