Performa ES reúne cinema, teatro e debates em Vila Velha

Foto do espetáculo Véu de Noiva, que está na programação do Performa ES Crédito: Ketlyn Ferreira

Durante nove dias, Vila Velha vai receber uma série de apresentações, debates e exibições culturais voltadas para as artes cênicas. Iniciado na última segunda-feira (5), o Performa ES chega a 10ª edição com uma programação que se divide entre o campus da UVV e o teatro municipal da cidade.

Com a coordenação da atriz Rejane Arruda, o projeto, organizado pelo curso de Artes Cênicas da UVV, conta com o ingresso espontâneo. "O ingresso a gente faz no estilo pague quanto quiser, o ingresso espontâneo. Se a pessoa tem R$ 2 ou R$ 10 para dar, ela quem decide. Se não quiser dar nada e entrar gratuitamente, também é possível", explica Rejane.

A coordenadora ressalta a estabilidade do evento, realizado semestralmente. "Nessas 10 edições, acho que o evento se manteve, não teve nenhum tipo de diferença da primeira para essa edição. O intuito sempre foi associar a academia com a produção artística. Há cinco anos, estamos fazendo a mesma coisa, que é construir peças e expor projetos de iniciação científica, cada disciplina elabora um produto para expor para o público", avalia.

Em sua décima edição, o Performa engloba cinema, teatro e performance em uma série de debates e apresentações com o objetivo de refletir as questões artísticas junto a sociedade. Confira a programação completa.

6/11  20h00

Onde: TEATRO MUNICIPAL VILA VELHA

DRAMATURGIA DA LUZ

A luz define esteticamente a proposta dramatúrgica, evidenciada em instalações que ocupam vários ambientes do Teatro Municipal de Vila Velha (banheiro, hall, galeria, camarote, etc), tendo atores em cena ou não. No palco também acontecerão cenas a partir do estudo e experimentação dos recursos de iluminação disponíveis no Teatro.

7/11  20h00

Onde: TEATRO MUNICIPAL VILA VELHA

MOSTRA LABORATÓRIO

Pesquisas de Iniciação Científica são apresentadas de forma oral, em vídeo e/ou testemunhal: Teatro com Cadeirantes e não Cadeirantes (Por uma Poética da Inclusão); O TRANSparecer TRANShumano; A Potência dos Afetos nos Limites do Eu (Por uma Poética Da Catarse); Técnica Klauss Vianna e Sua Contribuição Para os Trabalhos Cênicos; Meios para Encontrar a Hiper-Realidade nas Artes Cênicas (A Borda Entre Diegese e Realidade).

8/10  20h00

Onde: TEATRO MUNICIPAL VILA VELHA

WORK IN PROGRESS DE ATUAÇÃO PARA CINEMA

Princípios da poética do ator no cinema para cinema são investigados, junto a perspectiva de se utilizar 8 registros como regra de jogo: naturalismo, sujeira, imobilidade (inumado, neutralidade ou emoção com contenção), performatividade, excesso e teatralidade. através de um dispositivo de experimentação, criação e montagem de cenas.

9/10  20h00

Onde: TEATRO MUNICIPAL VILA VELHA

ESPETÁCULO VESTIDO DE NOIVA

Uma garota entre a vida e a morte tenta reunir imagens fragmentadas, em um jogo de composição onde realidade, memória e alucinação se misturam. Realizada na disciplina Práticas de Interpretação Teatral.

Com o 2º Período de Artes Cênicas

Direção Rejane Arruda

12/10  19h30

Onde: ANFITEATRO DA UNIVERSIDADE VILA VELHA

MESA REDONDA INFÂNCIA E TESTEMUNHO

A tarefa da arte, em sua condição constitutiva, religa o mundo concreto e histórico ao testemunho, de maneira a não dissociar forma e o conteúdo. A verdade só pode ser produzida como obra inacabada e compreendida como produção histórica. Nesta direção, a arte é um passo para fora. E nossa aposta é fazer frente ao desmoronamento da memória, pelo testemunho, construindo corpos em movimentos táticos.

13 e 14/10

Onde: TEATRO MUNICIPAL VILA VELHA

MOSTRA JOVENS ENCENADORES

Processos de auto-direção, direção coletiva e colaborativa são experimentados em diferentes formatos e gêneros para palco italiano e outras locações no próprio Teatro Municipal de Vila Velha.