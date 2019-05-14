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Dueto

Paula Fernandes e Luan Santana vão cantar "Shallow" em português

Lady Gaga autorizou que versão brasileira da música tema de "Nasce Uma Estrela" fosse feita

Publicado em 

14 mai 2019 às 11:14

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 11:14

Paula Fernandes e Luan Santana: parceria na música Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
A música "Shallow", que fez sucesso na voz de Lady Gaga e Bradley Cooper no filme "Nasce Uma Estrela" (2018), vai ganhar uma versão em português. A novidade já tinha sido anunciada pela cantora Paula Fernandes, 34, que decidiu agora quem estará ao lado dela nos vocais: Luan Santana, 28. 
"A letra é muito profunda e eu queria que meu par se entregasse junto comigo nela. Acho que todos vão perceber a sinergia e cumplicidade na música", afirmou a cantora em comunicado. "Outra coisa legal é que ambos reconhecemos que nada será igual ao dueto original, porém é a nossa forma de dar vida a versão em português". 
Fernandes compôs uma nova versão da música, chamada "Juntos", que foi aprovada pela autora Lady Gaga sem nenhuma correção, segundo a assessoria da brasileira. "Sabe quando a música toca o seu coração e você sente a genialidade e sensibilidade do compositor logo nos primeiros acordes. Foi assim quando ouvi 'Shallow'", disse ela. 
"Shallow" foi vencedora do Oscar, do Globo de Ouro e de dois Grammys. A nova música fará parte do DVD "Origens", que Paula Fernandes gravará em 12 de junho na cidade mineira de Sete Lagoas, pela Universal Music. A cantora deverá ter outras participações nesse novo trabalho, mas os nomes ainda não foram revelados. 

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