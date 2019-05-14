Paula Fernandes e Luan Santana vão cantar "Shallow" em português

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Quando eu ouvi #Shallow pela primeira vez ela já mexeu comigo de imediato. Quis aprender a tocar e a cantar. Será uma grande responsabilidade trazer #Shallow pra nossa língua, pra nossa história. Nada será igual à obra original, que é simplesmente da maior de todas, @LadyGaga! Me sinto muito honrada por ter sido escolhida e ansiosa pra dividir com vcs...aliás, fica aqui o suspense de quem irá fazer esse dueto comigo...façam suas apostas! Em breve eu conto!!! #Juntos