Paula Fernandes divulga trecho de sua versão de 'Shalow'

14/05/2019 - Paula Fernandes e Luan Santana vão regravar Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper Crédito: Instagram/@paulafernandes

Paula Fernandes, 34, não resistiu à referência que o jogador Neymar, 27, fez da música "Shalow" em seu Instagram, e respondeu à publicação dele com um trecho de "Juntos", a versão da cantora para o sucesso de Lady Gaga.

Eis o refrão da canção: "Diga o que te fez / Sentir saudade / Bote um ponto final / Cole de uma vez / Nossas metades / Juntos e shallow now".

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Neymar escreveu um trecho da música original com um chapéu de cowboy e, ao ver que Paula respondeu ao seu apelo, ele provocou: Me chama de Bradley Cooper que eu canto com você".

Mas esse apelo não funcionou. Como já anunciado por Paula, ela já convidou Luan Santana, 28, para dividir os vocais com ela da versão de "Shallow".

"A letra é muito profunda e eu queria que meu par se entregasse junto comigo nela. Acho que todos vão perceber a sinergia e cumplicidade na música", afirmou a cantora em comunicado.

A música fez sucesso na voz de Lady Gaga e Bradley Cooper no filme "Nasce Uma Estrela" (2018). "Shallow" foi vencedora do Oscar, do Globo de Ouro e de dois Grammys. A nova música fará parte do DVD "Origens", que Paula Fernandes gravará em 12 de junho na cidade mineira de Sete Lagoas, pela Universal Music. Além de Luan Santana, a cantora deverá ter outras participações nesse novo trabalho, mas os nomes ainda não foram revelados.