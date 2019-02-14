Paula brinca que Globo será processada por sua suas declarações no BBB 19

14/02/2019 - Paula, participante do BBB 19 Crédito: TV Globo/Divulgação

Mesmo sem saber o que é comentado fora da casa, parece que Paula tem alguma ideia da repercussão de seus comentários no BBB 19.

Nesta terça-feira (12/02), a sister disse que a Globo poderia até ser processada por conta de suas falas, já acusadas de serem preconceituosas. "Vem para cá, sua humor negro", começou Hariany em conversa com a amiga, sobre como Thiago Leifert, o apresentador, a chamaria em uma possível eliminação.

"Essa pessoa foi a mais votada por...", disse Paula, e Hariany completou: "Por debochar e rir do problema alheio". Paula então afirmou: "Daqui a pouco a Globo vai ser processada de tanto bullying que você está fazendo no programa".

E, de fato, a Delegacia De Crimes Raciais e Delitos De Intolerância abriu um inquérito nesta segunda-feira (11/02) para apurar as falas dela e de Maycon durante o programa.

Depois, ela completou a fala: "Ai, meu Deus do céu, eu sou terrível. Mas não é por maldade, é porque é legal. Eu acho graça e faço. Às vezes nem tem graça, só eu que acho que sim", disse.