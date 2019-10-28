Música

Patti Smith anuncia show extra em SP; trabalho voluntário rende ingresso

Apresentação beneficente do Popload Social também tem entradas solidárias; veja como participar

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 18:18

28/10/2019 - A cantora e escritora Patti Smith Crédito: Instagram/@thisispattismith
A cantora e escritora Patti Smith fará um show extra em São Paulo no dia 16 de novembro, informou a assessoria da plataforma Popload, responsável pelo Popload Festival, que traz a artista ao Brasil. O evento acontecerá no Memorial da América Latina e será beneficente.
O show extra acontece por meio do projeto Popload Social. Nele, fãs de bandas podem assistir a shows gratuitamente em troca de participações como voluntários em ONGs parceiras. As vagas e voluntariado para este Popload Social estão abertas no site da Atados. Além disso, há também a possibilidade de comprar ingressos solidários - neste caso, parte do dinheiro arrecadado será revertida para o instituto Beaba, que tem como missão desmistificar o câncer para crianças, adolescentes e seus acompanhantes.

Como conseguir ingressos
Entrada gratuita: os fãs devem entrar no site da Atados, escolher uma das ONGs parceiras (Beaba, Apae, Move Institute, Cruz Vermelha, Banco de Alimentos e Greenpeace) e realizar uma ação voluntária. Após esta etapa, cada voluntário ganhará um ingresso exclusivo, nominal e intransferível para o show.
Ingresso solidário: a venda acontece na plataforma Ticketload ou na bilheteria oficial do evento, localizada na UnimedHall. Parte do dinheiro é automaticamente revertida para o instituto Beaba. Cada pessoa pode comprar até dois ingressos e os valores vão de R$ 60 (meia-entrada) a R$ 120 (inteira).

