Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB19

Participantes do BBB19 serão revelados na quarta-feira

Nomes serão revelados ao longo da programação da TV

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 17:32

Publicado em 

07 jan 2019 às 17:32
07/01/2019 - Bonecos robôs do BBB, Big Brother Brasil Crédito: Divulgação
Depois de muito mistério e pistas verdadeiras ou não dadas nas redes sociais por Boninho -o diretor do Big Brother Brasil, J.B. de Oliveira-, vai sair a lista de participantes do 19ª edição do reality show.
 
Ao longo da programação de quarta-feira (9), a emissora vai divulgar a lista dos participantes, aos poucos. O programa estreia dia 15 de janeiro e promete ter 'brothers' de diversas regiões brasileiras em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.
 
Para esta edição, as seletivas foram realizadas em 12 cidades e passaram, pela primeira vez, nas capitais Rio Branco (AC) e São Luís (MA).
 
O número de participantes ainda não foi revelado, mas o comando do programa continua com Tiago Leifert, pelo terceiro ano consecutivo. Ele substituiu Pedro Bial, que assumiu o programa de entrevistas Conversa com Bial.
 
Aos poucos, Boninho foi dando dicas sobre os competidores da próxima edição. No entanto, ele não deixou claro se tudo o que dizia era verdade.
 
Na manhã de sexta-feira (4), ele escreveu no Twitter: "Mais um... uma! O nome começa com B.... 28, mineira", escreveu em uma das mensagens. Logo depois, ele publicou outro texto para confundir seus seguidores.
"Atenção alertaspoiler nem todas as dicas conferem!!! É para embaralhar mesmo!! BBB19".
No segundo dia do ano, Boninho começou a provocar os internautas. "Ano novo e a primeira chave da casa vai para um cara 'cabeça' do Nordeste!", escreveu Boninho, em seu perfil no Twitter.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados