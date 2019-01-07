Participantes do BBB19 serão revelados na quarta-feira

07/01/2019 - Bonecos robôs do BBB, Big Brother Brasil Crédito: Divulgação

Depois de muito mistério e pistas verdadeiras ou não dadas nas redes sociais por Boninho -o diretor do Big Brother Brasil, J.B. de Oliveira-, vai sair a lista de participantes do 19ª edição do reality show.





Ao longo da programação de quarta-feira (9), a emissora vai divulgar a lista dos participantes, aos poucos. O programa estreia dia 15 de janeiro e promete ter 'brothers' de diversas regiões brasileiras em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.





Para esta edição, as seletivas foram realizadas em 12 cidades e passaram, pela primeira vez, nas capitais Rio Branco (AC) e São Luís (MA).





O número de participantes ainda não foi revelado, mas o comando do programa continua com Tiago Leifert, pelo terceiro ano consecutivo. Ele substituiu Pedro Bial, que assumiu o programa de entrevistas Conversa com Bial.





Aos poucos, Boninho foi dando dicas sobre os competidores da próxima edição. No entanto, ele não deixou claro se tudo o que dizia era verdade.





Na manhã de sexta-feira (4), ele escreveu no Twitter: "Mais um... uma! O nome começa com B.... 28, mineira", escreveu em uma das mensagens. Logo depois, ele publicou outro texto para confundir seus seguidores.

"Atenção alertaspoiler nem todas as dicas conferem!!! É para embaralhar mesmo!! BBB19".