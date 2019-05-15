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Em duas partes

Pabllo Vittar segue Anitta e lançará álbum trilíngue

O terceiro álbum da carreira da drag queen se chamará "111"

Publicado em 

15 mai 2019 às 11:00

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 11:00

Crédito: Ernna Cost
Um pouco mais de um mês após Anitta, 26, divulgar novo álbum chamado "Kisses", a cantora Pabllo Vittar, 24, anunciou em suas redes sociais na tarde desta terça-feira (14) que também lançará um álbum trilíngue em breve.
O terceiro álbum da carreira da drag queen se chamará "111" e ganhou esse nome por conta do aniversário da cantora, que é no dia 1º de novembro, de acordo com a mesma.
"Paras gatinhas que estavam perguntando o porquê desse nome, é a data do meu aniversário, mulê! Tu não sabe? Eu faço aniversário no dia 1º de novembro, mas quem ganha o presente são vocês", explicou ela, em seu Instagram Stories.
Compartilhando novidades com seus fãs - que ela chama carinhosamente de 'Vittalovers", Pabllo Vittar conta que o novo trabalho será um álbum trilíngue com músicas em português, inglês e espanhol e que será lançado em duas partes.
> Capixaba curte noitada com Pabllo Vittar em Londres
"Não serão só colaborações. Terão músicas que eu canto sozinha também porque a gata tem que dar o close dela. Mas eu estou muito feliz, mandem energias positivas. [...] Nesse álbum, vão ser duas partes e terão músicas em inglês, em espanhol e em português, é claro. Não vai ser um álbum só de feats".
Ela também contou que a ideia inicial sua e de seus produtores era de lançar um EP, mas as produções ficaram tão legais que resolveram estender o projeto.
"Na verdade, ia ser um EP, mas a gente foi escrevendo tanta coisa legal e juntando tanta gente massa que se tornou um álbum, que será lançado em duas partes".
O último lançamento de Pabllo Vittar foi o álbum remixado de seu segundo trabalho, o "Não Para Não". Ao lado de figuras importantes da música eletrônica brasileira, como Teto Preto, a cantora relançou suas 10 faixas totalmente repaginadas.

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