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Pabllo Vittar lança clipe e fãs dizem ser ironia a fake news e Pink Money

"Sua Culpa" é terceira música de novo disco a ganhar clipe

Publicado em 

04 fev 2019 às 15:33

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 15:33

04/02/2019 - Pabllo Vittar no clipe de "Seu Crime" Crédito: Reprodução/YouTube
"Agora o Pabllo Vittar foi longe demais!". É assim que costumam começar as notícias falsas veiculadas sobre a cantora, que lançou nesta segunda-feira (4) seu mais novo clipe, "Seu Crime". 
A música já havia sido lançada em outubro de 2018, mas só agora ganhou vídeo. Nele, Pabllo Vittar parece fazer uma rápida referência a uma das principais fake news criadas sobre a cantora, de que o Banco Central veicularia uma nota com o rosto de Pabllo estampado.
A nota que aparece no clipe, de cor rosa, também pode ser entendida como uma referência ao "Pink Money", expressão que designa como as empresas reduzem a comunidade LGBT a uma oportunidade de mercado, por seu potencial de consumo.
04/02/2019 - Pink Money/Fake News de Pabllo Vittar em clipe de 'Seu Crime' Crédito: Reprodução/YouTube
No clipe, assim como nas demais músicas de seu novo disco "Não Para Não", a maranhense Pabllo também explora suas origens nordestinas em cenários com imagens rápidas e sequências frenéticas.
A batida da música é do DJ Diplo e acompanha o que seriam as batidas aceleradas do coração em diferentes momentos de uma relação: amor, dor e superação.

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