CINEMA

Oscar deverá ter apresentações de todos os indicados a Melhor Canção

Artistas foram convidados pela Academia, que já confirmou duas performances

01 fev 2019 às 20:55

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 20:55

Estatueta do Oscar Crédito: Oscars/Divulgação
A princípio, a cerimônia do Oscar teria apresentações de duas músicas que concorrem ao prêmio de Melhor Canção. No entanto, o Variety revelou que os organizadores planejam que os cinco indicados se apresentem na noite da premiação. De acordo com o site, os artistas responsáveis pelas cinco canções foram convidados a se apresentar na cerimônia, que ocorre em 24 de fevereiro.
No Twitter, a Academia confirmou as performances de I'll Fight, por Jennifer Hudson, e The Place Where Lost Things Go, por um convidado surpresa.
Também seguem na competição por Melhor Canção as músicas Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper, All The Stars, por Kendrick Lamar e SZA, e When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, de Willie Watson e Tim Black Nelson.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

lady gaga Música
Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

