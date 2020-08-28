Orgulho Caminhão: festival on-line promove o Dia da Visibilidade Lésbica

A cantora Gavi é uma das convidadas do festival "Orgulho Caminhão" Crédito: Instagram/@gavimusic

Neste sábado (29), é comemorado o Dia da Visibilidade Lésbica no Brasil. A data - uma alusão ao primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, o Senale, ocorrido em 1996 - será comemorada no Estado com o festival "Orgulho Caminhão", organizado pelo coletivo Santa Sapataria, um dos mais atuantes pelos direitos das lésbicas no Espírito Santo.

Gavi, performances teatrais, aulas de culinária, recital de poesias, atividades físicas e palhaçaria, com a presença de Tina Moreira, do grupo Rátimbum. As atividades, totalmente on-line e gratuitas, começam às 14h, no Instagram do coletivo . Entre as atrações, shows musicais, incluindo a participação da cantora, performances teatrais, aulas de culinária, recital de poesias, atividades físicas e palhaçaria, com a presença de, do grupo

Nos últimos dois anos, o Dia da Visibilidade Lésbica era comemorado pelo coletivo com uma passeata no Centro de Vitória. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as atividades tiveram que ser repensadas.

"Resolvemos fazer uma celebração digital, pois a data é importante, principalmente por ressaltar a nossa existência e a busca por respeito. Convocamos vários artistas defensores da causa, como cantores, pintores, atores e poetas", explica a jornalista Carolina Maria, uma das organizadoras do evento.

Em 2019, o Dia da Visibilidade Lésbica foi comemorado com uma passeata no Centro de Vitória Crédito: Thais Carletti

"Pensamos em uma programação cultural extensa, que vai desde a música sertaneja até a black music. Todas as artistas envolvidas no evento são lésbicas. Nossa ideia é mostrar para a sociedade o quanto a nossa comunidade é diversa e consegue conviver com as diferenças", ressalta a organizadora.

Com um governo de extrema-direita no poder e o avanço de pensamentos e ideias ultra-conservadoras, Carolina Maria afirma que a comunidade LGBTQ+ precisa se unir, até por questão de sobrevivência.

"É exaustivo ser militante dos direitos das minorias no Brasil. É uma luta constante, sempre tentando combater preconceitos e estigmas sociais. No atual governo, em que o presidente endossa intolerâncias e desrespeitos, ainda é mais desafiador. Precisamos a todo momento dizer que nossas vidas também são importantes", complementa.

FESTIVAL ORGULHO CAMINHÃO

QUANDO: sábado (29), a partir das 14h

sábado (29), a partir das 14h COMO ASSISTIR: gratuitamente, no Instagram do coletivo Santa Sapataria

PROGRAMAÇÃO