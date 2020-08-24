Drive-in do Casaca e live dos Paralamas neste sábado (29); confira a agenda

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Drive-in
Casaca
Banda apresenta seus sucessos em show drive-in. A partir das 20h, no Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. Ingressos. R$ 50 (duas pessoas); R$ 90 (3 a 4 pessoas). À venda no site lebillet.com.br.
Lives musicais
Paralamas do Sucesso
Show "Paralamas Clpassicos", a partir das 20h, no YouTube
Wesley Safadão e Bruno e Marrone
A partir das 20h, no YouTube
Barretos Para Sempre
Com Gusttavo Lima, Matogrosso e Mathias, Felipe Araújo, Edson e Hudson, Rionegro e Solimões. A partir das 18h, no YouTube da Festa de Peão de Barretos
Festival #ZiriguidumEmCasa
Com Claudio Lins, Benito di Paula, Guilherme Schwab, Orquestra nas Escolas, Rodrigo Vellozo, Marya Bravo, Afonso Nigro entre outros. A partir das 20h, no Youtube e Facebook. Evento será gravado e em prol do bebê Arthur, com AME (atrofia muscular espinhal), que precisa iniciar tratamento com medicamento importado dos EUA (Zolgensma, o remédio mais caro do mundo). A campanha precisa arrecadar 12milhoes ate novembro, quando a criança completa 2 anos.
Festival Rebel Vive
Com Fred Martins (18h); Jomar Schrank (19h); Vasco Jean (20h), Trio Frito (21h); Julia e os Coiotes (22h) e Jessica Aio (23h). No perfil no Instagram da Audio Rebel.
#emcasacomosesc
Às 12h, o espetáculo infantil “Pequenas Cenas Mudas”, da Cia. Prana Teatro. Às 19h, show de Zizi Possi. No Instagram @sescaovivo e também no YouTube do Sesc SP.
Mato Seco
A partir das 21h, no YouTube da banda
Björk
A partir das 23h, no site oficial da cantora
25 Anos de Carreira de Jefinho Faraó
Com participação de Flavinho e Morenna, a partir das 15h, no canal do YouTube do cantor
Luan Estilizado
Live, com o show "Luan Canta a Vaquejada". A partir das 16h, no YouTube
Lauana Prado e Mara Pavanelly
Live das cantoras, a partir das 16h, nos canais do YouTube de Launa Prado e Mara Pavanelly
Festival Sarará Digital
Com apresentação de Linn da Quebrada, as performances acontecem no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Com shows de Lagum, Rosa Neon, Kdu dos Anjos, Fenda, Karol Conka, Coyote, Iza Sabino, Hot, Oreia e Black Alien, além de intervenção artística feita pelo coletivo Lá da Favelinha. A partir das 16h, com transmissão pelo YouTube.
Jéssica Caetano
Dentro do projeto "Casa Natura Musical". A partir das 19h, com transmissão pelo Intagram
Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes
A partir das 20h, com transmissão pelo YouTube
Marcelinho Moreira
Live “Canto do Batuqueiro”. A partir das 16h, no YouTube
Toninho Horta
A partir das 16h30, no YouTube
Naldo Benny
A live “Funk Night Naldo Live Show” serve para promover o lançamento do disco “Breezy”. A partir das 20h, com transmissão no YouTube
Teatro
O Canto da Guerreira - Uma Homenagem a Clara Nunes
A cantora e atriz Monique Rocha, homenageia esta que foi uma das maiores intérpretes do cancioneiro brasileiro. Monique conta um pouco da história de Clara Nunes, trazendo em cena seus maiores sucessos, seus trajes e trejeitos. Às 20h, no YouTube da WB Produções.
'Noil me Tangere'
Peça idealizada pela Confraria de Teatro, que reúne as atrizes Thiara Pagani, Micheli Santini, Gleide Firmino e Julia Pedreira, em performances individuais. A partir das 19h. Para assistir ao experimento virtual basta enviar um e-mail para [email protected].
O Príncipe
Espetáculo da Indelicada Cia. Teatral. Com Evandro Costa e Ricardo Fiuza. Às 19h30, no Facebook da trupe, e às 21h, no Instagram do grupo.