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Drive-in do Casaca e live dos Paralamas neste sábado (29); confira a agenda

Espetáculo em homenagem à Clara Nunes também está na programação

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 17:26

Publicado em 

24 ago 2020 às 17:26
Reclamação: A Banda Casaca alega não ter recebido o cachê de R$ 16 mil por sua participação em festa em Regência
Reclamação: A Banda Casaca alega não ter recebido o cachê de R$ 16 mil por sua participação em festa em Regência Crédito: Divulgação

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Drive-in

Casaca

Banda apresenta seus sucessos em show drive-in. A partir das 20h, no Shopping Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. Ingressos. R$ 50 (duas pessoas); R$ 90 (3 a 4 pessoas). À venda no site lebillet.com.br.

Lives musicais

Paralamas do Sucesso

Show "Paralamas Clpassicos", a partir das 20h, no YouTube

Wesley Safadão e Bruno e Marrone

A partir das 20h, no YouTube

Barretos Para Sempre

Com Gusttavo Lima, Matogrosso e Mathias, Felipe Araújo, Edson e Hudson, Rionegro e Solimões. A partir das 18h, no YouTube da Festa de Peão de Barretos

Festival #ZiriguidumEmCasa

Com Claudio Lins, Benito di Paula, Guilherme Schwab, Orquestra nas Escolas, Rodrigo Vellozo, Marya Bravo, Afonso Nigro entre outros. A partir das 20h, no Youtube e Facebook. Evento será gravado e em prol do bebê Arthur, com AME (atrofia muscular espinhal), que precisa iniciar tratamento com medicamento importado dos EUA (Zolgensma, o remédio mais caro do mundo). A campanha precisa arrecadar 12milhoes ate novembro, quando a criança completa 2 anos.

Festival Rebel Vive

Com Fred Martins (18h); Jomar Schrank (19h); Vasco Jean (20h), Trio Frito (21h); Julia e os Coiotes (22h) e Jessica Aio (23h). No perfil no Instagram da Audio Rebel.

#emcasacomosesc

Às 12h, o espetáculo infantil “Pequenas Cenas Mudas”, da Cia. Prana Teatro. Às 19h, show de Zizi Possi. No Instagram @sescaovivo e também no YouTube do Sesc SP.

Mato Seco

A partir das 21h, no YouTube da banda

Björk

A partir das 23h, no site oficial da cantora

25 Anos de Carreira de Jefinho Faraó

Com participação de Flavinho e Morenna, a partir das 15h, no canal do YouTube do cantor

Luan Estilizado

Live, com o show "Luan Canta a Vaquejada". A partir das 16h, no YouTube

Lauana Prado e Mara Pavanelly

Live das cantoras, a partir das 16h, nos canais do YouTube de Launa Prado e Mara Pavanelly

Festival Sarará Digital

Com apresentação de Linn da Quebrada, as performances acontecem no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Com shows de Lagum, Rosa Neon, Kdu dos Anjos, Fenda, Karol Conka, Coyote, Iza Sabino, Hot, Oreia e Black Alien, além de intervenção artística feita pelo coletivo Lá da Favelinha. A partir das 16h, com transmissão pelo YouTube

Jéssica Caetano

Dentro do projeto "Casa Natura Musical". A partir das 19h, com transmissão pelo Intagram

Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes

A partir das 20h, com transmissão pelo YouTube 

Marcelinho Moreira

Live “Canto do Batuqueiro”. A partir das 16h, no YouTube

Toninho Horta

A partir das 16h30, no YouTube

Naldo Benny

A live “Funk Night Naldo Live Show” serve para promover o lançamento do disco “Breezy”.  A partir das 20h, com transmissão no YouTube

Teatro

O Canto da Guerreira - Uma Homenagem a Clara Nunes

A cantora e atriz Monique Rocha, homenageia esta que foi uma das maiores intérpretes do cancioneiro brasileiro. Monique conta um pouco da história de Clara Nunes, trazendo em cena seus maiores sucessos, seus trajes e trejeitos. Às 20h, no YouTube da WB Produções.

'Noil me Tangere'

Peça idealizada pela Confraria de Teatro, que reúne as atrizes Thiara Pagani, Micheli Santini, Gleide Firmino e Julia Pedreira, em performances individuais. A partir das 19h. Para assistir ao experimento virtual basta enviar um e-mail para [email protected].

O Príncipe

Espetáculo da Indelicada Cia. Teatral. Com Evandro Costa e Ricardo Fiuza. Às 19h30, no Facebook da trupe, e às 21h, no Instagram do grupo.

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