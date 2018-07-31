'O Tempo Não Para' leva brasileiros do século XIX aos dias atuais

Personagens congelados no iceberg, na novela "O Tempo Não Para" Crédito: Globo / Sergio Zallis

Uma mistura de Titanic, Capitão América e e muita ficção vão dar o rumo na próxima novela das sete. "O Tempo Não Para" estreia nesta terça-feira(1) trazendo a história dos Sabino Machado, uma família do século XIX ressurge nos dia atuais. Mas como isso acontece?

Dom Sabino (Edson Celulari), Dona Agustina (Rosi Campos), Marocas (Juliana Paiva), as gêmeas Nico (Raphaela Alvitos) e Kiki (Nathalia Rodrigues), os escravos Damásia (Aline Dias), Cairu (Cris Vianna), Cesária (Olivia Araujo), Menelau (David Junior) e Cecílio (Maicon Rodrigues), o guarda-livros Teófilo (Kiko Mascarenhas), a preceptora Miss Celine (Maria Eduarda de Carvalho) e o jovem Bento (Bruno Montaleone), além do cãofox terrierPirata estavam à bordo do moderno vapor Albatroz, que naufragou num oceano congelante. Todos afundaram e ficaram congelados no fundo do mar por 132 anos.

Em 2018, o imenso bloco de gelo onde estava a família se aproxima da praia do Guarujá, em São Paulo. Samuca (Nicolas Prattes), empresário engajado em causas sociais, humanista e dono da holding SamVita, está surfando e é o primeiro a avistá-lo. Ele fica intrigado com o imenso bloco, perplexo e fascinado ainda mais pelo rosto sereno e belo de Marocas, emoldurado pelo gelo translúcido. Uma fissura ameaça partir o bloco e Samuca, no ímpeto de salvar Marocas, se agarra ao pedaço do iceberg em que ela está. Eles são puxados pela corrente e chegam à fictícia Ilha Vermelha.

Lá, ela começa a entender o que é o mundo novo e o rapaz, logicamente se apaixona pela moça. O problema está com Betina (Cleo), noiva e sócia de Samuca, que percebe que a presença de Marocas é uma ameaça ao seu relacionamento já desgastado e fará de tudo para afastá-los.

Já os demais membros da família continuam congelados e são levados para a Criotec, laboratório especializado em criogenia, a ciência que estuda a manutenção da vida sob baixa temperatura. A chegada do iceberg se torna caso de segurança de estado e gera curiosidade e comoção nacional. Aos poucos, cada um dos congelados despertará à sua maneira e terá que enfrentar a realidade contemporânea e as particularidades das relações humanas no século XXI.

"É uma novela absolutamente divertida e contemporânea. Vamos falar sobre o choque de relações e emoções e a forma como essas pessoas vão se adaptar a esse novo mundo", explica Mario Teixeira, autor da história. O que une as duas épocas é uma linguagem bem moderna na forma de contar. Os congelados vão adorar 2018. A única coisa da qual vão ficar saudosos é da ética do século XIX", complementa Leonardo Nogueira, que está por conta da direção artística.

Confira as primeiras cenas da novela

PRODUÇÃO

A equipe da novela viajou para cinco destinos diferentes nos meses de maio e junho para as cenas iniciais. O primeiro deles foi Guarujá, em São Paulo, onde foram rodadas as sequências em que o bloco de gelo chega à orla e Samuca se aproxima desse monumento. A Praia do Pernambuco, que foi usada como locação, recebeu cerca de 200 pessoas, entre equipe, elenco e figuração.

Logo depois, a produção seguiu para a Costa Verde do Rio de Janeiro. Na Praia de Itaguaçu, localizada em Ilha Grande, foram captadas as cenas em que Marocas desperta nos braços de Samuca após o descongelamento, na fictícia Ilha Vermelha.

As sequências do século XIX contam com locações em Mangaratiba e Sapucaia, localizadas no interior da capital fluminense. Seguindo viagem, diversos pontos importantes de São Paulo também foram set da novela no século XXI, como a Avenida Brigadeiro Faria Lima, a Freguesia do Ó, a Praça da Sé, a Avenida Paulista, a Ponte Estaiada e a Oscar Freire.

"Estamos com imagens lindíssimas. Temos praia, fazenda, além de uma São Paulo moderna para ajudar a ilustrar esse impacto dos 'congelados'. É fundamental para a história dar essa vida às cenas, porque a trama é ágil e tem muito movimento. Fomos muito bem recebidos em cada um desses destinos e estamos muito felizes com as locações", explica o diretor artístico Leonardo Nogueira.

A família Sabino Machado - Dona Agustina ( Rosi Campos ), Kiki ( Nathalia Rodrigues ), Nico ( Raphaela Alvitos ), Marocas ( Juliana Paiva ) e Dom Sabino ( Edson Celulari ) - na novela "O Tempo Não Para" Crédito: Globo / João Miguel Junior

NAUFRÁGIO

As sequências de naufrágio do barco da família Sabino Machado demandaram um esforço conjunto das equipes de efeitos visuais e especiais, além da cenografia. O navio Albatroz completo foi modelado em 3D pela equipe de efeitos visuais, mas contou com alguns cenários para as gravações, como o convés, o salão de jantar, as cabines e a sala de máquinas.

Medindo 24 m², o cenário da casa de máquinas foi construído dentro de um tanque com capacidade para 90 mil litros de água e foi inundado em apenas 20 segundos, para mostrar a área que se choca com o iceberg.

"O Tempo Não Para": Dom Sabino ( Edson Celulari ) na casa de máquinas do navio Albatroz Crédito: Globo / João Cotta

Já a simulação do iceberg e descongelamento foi um trabalho para a equipe de efeitos visuais. Cerca de 30 pessoas foram destacadas para essas sequências, que exigiram um estudo aprofundado para reproduzir o bloco de gelo em que os congelados estão. Foi necessário planejar toda a estrutura, da textura ao formato, até a translucidez e os pequenos cascalhos que caem no processo de descongelamento.

O imenso bloco de gelo mede 30 metros de comprimento, com 17 metros de largura e 16 metros de altura. Para gravar as cenas, foi colocado um chroma key em alto-mar sustentado por uma balsa de mesma dimensão do iceberg.

CONHEÇA ALGUNS PERSONAGENS

Maria Marcolina/Marocas (Juliana Paiva) Divertida, inteligente, curiosa e corajosa. É filha de Dom Sabino (Edson Celulari) e Agustina (Rosi Campos) e irmã de Nico (Raphaela Alvitos) e Kiki (Nathalia Rodrigues). Foi criada por Dom Sabino para ser independente, desde que isso não entre em choque com as convenções da época. Vai se adaptar rapidamente ao século XXI, exceto no que se refere ao amor. Contudo, mais do que se readaptar, ela terá que reaprender a sentir.

Dom Sabino (Edson Celulari) Empresário vitorioso do Brasil Imperial, é descendente de bandeirantes, um homem íntegro e zeloso. Marido de Dona Agustina (Rosi Campos), pai de Marocas (Juliana Paiva),Nico (Raphaela Alvitos) e Kiki (Nathalia Rodrigues). Trata os escravos e os agregados com respeito. É um homem de opinião que preza pelo bem-estar dos seus acima de tudo. Sentirá dificuldade em se adaptar ao século XXI, especialmente diante das novas tecnologias e da ética contemporânea. Vai ficar encantado pela beleza e autonomia de Carmen (Christiane Torloni) e contará com a amizade de Eliseu (Milton Gonçalves).

Dona Agustina (Rosi Campos) Uma crédula dona de casa e mãe de família do século XIX. É esposa de Dom Sabino (Edson Celulari) e mãe deMarocas (Juliana Paiva),Nico (Raphaela Alvitos) e Kiki (Natalia Rodrigues). Crê em Deus e nos mistérios da fé. Terá grande resistência em aceitar os novos modos do século XXI, especialmente no que diz respeito às mulheres independentes e bem-resolvidas. Vai morrer de ciúmes do marido comCarmen (Christiane Torloni).

Maria Nicolina/Nico (Raphaela Alvitos) - Irmã gêmea de Kiki (Nahtalia Rodrigues). Bivitelinas, diferentes em tudo, da aparência ao temperamento. Nico é explosiva e inquieta. As duas têm aulas particulares com a preceptora Miss Celine (Maria Eduarda de Carvalho), que vive enlouquecida atrás das duas para educá-las e colocar ordem na casa.

Maria Quitéria / Kiki (Nathalia Rodrigues)- Irmã gêmea de Nico (Raphaela Alvitos), mais quieta e reflexiva. As duas têm aulas particulares com a preceptora Miss Celine (Maria Eduarda de Carvalho), que vive enlouquecida atrás delas para educá-las e colocar ordem na casa.

Damásia (Aline Dias) Dama de companhia de Marocas (Juliana Paiva). Escrava do lar, criada na casa-grande. Damásia é tímida e morre de medo de tudo e todos. Apesar disso, está sempre ao lado da sinhá, mesmo quando ela enfrenta as tradições do século XIX.

Cesária (Olívia Araújo) Ama de leite das criançasda família Sabino Machado. Sempre fica do lado de Marocas (Juliana Paiva). É mandona e brava  seu mau-humor vai render situações engraçadas. Ainda no século XIX, junta uma fortuna em joias de crioula (joias confeccionadas por escravos, verdadeiras obras de arte em ourivesaria e pedras preciosas, hoje cobiçados objetos de culto e coleção) para comprar sua alforria, mas o baú afunda juntocomo navio Albatroz. Quando desperta, só quer saber de encontrar suas joias.

Cairu (Cris Vianna)- Linda escravaMina(escravos que eram cobiçados por sua beleza e desenvoltura). Tem o temperamento forte.

Menelau (David Júnior) Escravo de guarda da casa-grande. Forte e calado, fiel como um cão de guarda. Faz tudo por Dom Sabino (Edson Celulari).

Cecílio (Maicon Rodrigues) Umtigre(escravo encarregado de limpar as latrinas da casa). Tem a pele marcada pelos dejetos que transporta, por isso o apelido. As marcas são parte fundamental para os estudos que Doutora Petra (Eva Wilma) encabeça para reconhecer que os congelados são, de fato, de outro século.

Miss Celine (Maria Eduarda de Carvalho) Preceptora deMarocas (Juliana Paiva),Nico (Raphaela Alvitos) e Kiki (Natalia Rodrigues), filha de inglês com brasileira. É considerada uma solteirona pelos padrões do século XIX, especialmente por ser muito culta e isso espantar os homens. É discreta e tranquila, mas algumas vezes perde a paciência diante das bagunças das gêmeas. Já no século XXI, vai se encantar pelo jeito atencioso e protetor de Elmo (Felipe Simas).

Teófilo (Kiko Mascarenhas) Procurador e guarda-livros (contador) de Dom Sabino (Edson Celulari). É o braço direito do patrão, extremamente metódico e dedicado ao trabalho. Vai despertar no século XXI desmemoriado e perdido no tempo e na cidade, e será cortejado por Coronela (Solange Couto) eJanuza (Bia Montez).

Bento (Bruno Montaleone) Recém-formado na Faculdade de Direito, faz pose de poeta rebelde e revolucionário, quando na verdade é virgem e inexperiente. Acredita que esteja apaixonado por Marocas (Juliana Paiva). Em 2018, vai se interessar pela Doutora Helen (Rafaela Mandelli).

Samuel / Samuca (Nicolas Prattes) Curioso, visionário, humanista eengajado em causas sociais. Nunca estudou formalmente ou teve emprego fixo, mas sua inquietude einteligência intuitivao transformaram em um dos maiores e mais jovens empresários do país. É o primeiro a encontrar os congelados, no Guarujá, e ficará perplexo e fascinado ao ver Marocas (Juliana Paiva). Não conseguirá tirá-la da cabeça, porém está de casamento marcado com Betina.

Carmen (Christiane Torloni) -Mãe de Samuca (Nicolas Prattes), o criou sozinha desde que o marido a abandonou. Inteligente, independente e cheia de energia, é uma das sócias da SamVita. Vai virar a cabeça de Dom Sabino (Edson Celulari), que nunca viu uma mulher como ela. Tem um relacionamento com seupersonal trainerLaércio (Micael), que na verdade só pensa em se dar bem às custas dela por causa de seu poder financeiro e da influência na SamVita.

Betina (Cleo) Noiva de Samuel (Nicolas Prattes).Bonita, forte, independente, é a terceira sócia na SamVita. Sempre coloca arazãoacima da emoção, menos quando se trata do noivo. Logo percebe o interesse de Samuca (Nicolas Prattes) por Marocas (Juliana Paiva) e não vai aceitar perdê-lo para a bela adormecida, como a chama. Vai se aproximar de Emílio (João Baldasserini) a fim de conseguir um aliado para alcançar seus objetivos.





Elmo (Felipe Simas)- Melhor amigo e fiel escudeiro de Samuca (Nicolas Prattes). Apesar de ter um coração de ouro e boas intenções, é um pouco acomodado e mora de favor há anos na cobertura do amigo. Sempre apoiado por Samuca, já se aventurou profissionalmente em diversas áreas, mas nunca teve êxito.

Emílio Inglês e Souza (João Baldasserini) -Advogado, sócio majoritário do escritório Inglês e Souza Advogados Associados. Éum vilão na trama:ambicioso, sedutor e dissimulado. Vai se aproximar doscongeladospara provar a identidade deles e recuperar as terras da família, já sonhando com os bons honorários que isso pode lhe render. Além disso, quer conquistar Marocas (Juliana Paiva) e casar com ela para garantir uma boa fortuna.