Novos episódios de 'Samantha!' e 'Sabrina' chegam à Netflix em abril

Emanuelle Araújo em "Samantha!", série brasileira da Netflix Crédito: Fábio Braga/Divulgação

Como acontece periodicamente, novos filmes e séries entrarão no catálogo da Netflix no mês de abril. Entre as novidades estão as novas temporadas das já conhecidas "Samantha!" e "O Mundo Sombrio de Sabrina" e as ainda inéditas na plataforma "Necrópolis" e "Marvel - Manto e Adaga".

Essas duas últimas serão as primeiras a serem disponibilizadas pelo serviço de streaming, já no dia 1º de abril. "Necrópolis", contanto a história de um médico legista que tem medo de cadáveres, e a mais recente série do universo Marvel, contando a história de uma jovem criminosa e um estudante com superpoderes.

Séries já consagradas e bem conhecidas do público também aparecem com novidade na Netflix em abril: a segunda temporada de "Legion" estreia no dia 4, assim como a oitava temporada de "Suits"; a oitava parte de "The Walking Dead" chega à plataforma no dia 14; e a terceira de "Blindspot", no dia 26.

Entre os filmes, chegam ao serviço de streaming os três primeiros longas da série "Piratas do Caribe", os suspenses "The Silence" e "Invocação do Mal 2" e as comédias românticas "Bridget Jones: No Limite da Razão" e "Muito Romântico". Tom Cruise também está na lista com "Jack Reacher: Sem Retorno".

A Netflix divulgou também uma lista de documentários que entrarão em seu catálogo, abordando habitats naturais, em "Nosso Planeta"; a cultura de comida de rua, em "Street Food"; e o mundo do fisiculturismo, em "Generation Iron 3".