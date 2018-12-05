Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
DESENHO

Novo Popeye, que come espinafre orgânico e usa apito, divide opiniões

Internautas se manifestam sobre mudança no desenho animado criado em 1933

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:34
05/12/2018 - O novo Popeye, que come espinafre orgânico e usa apito no lugar do cachimbo Crédito: Youtube/Popeye And Friends Official
Como um "velho lobo do mar", Popeye ficou conhecido pela extrema força que conquistava após consumir espinafre para defender os mais fracos, sobretudo contra o adversário Brutus.
O desenho animado, criado em 1933, foi repaginado e, agora, no século 21, apresenta algumas mudanças. No lugar do cachimbo tradicional, um apito. O personagem também inseriu na alimentação o espinafre orgânico.
As alterações estão dividindo opiniões dos internautas, principalmente daqueles que criticam o 'politicamente correto'. "Acho correto. É uma releitura pra nova geração", escreveu um fã do desenho.
Outras pessoas criticaram as mudanças. "Se existe uma série que não precisa de reboot é o Popeye", comentou um internauta.
Assista ao vídeo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados