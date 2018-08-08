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Novo filme do Ursinho Puff não será exibido nos cinemas da China

O governo quer evitar que a população compare o personagem de Christopher Robin com o presidente Xi Jinping

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 21:26
Cena do filme do Ursinho Puff, ou Ursinho Pooh Crédito: Divulgação
O governo da China tomou a decisão de censurar o filme Christopher Robin, uma adaptação live-action dos contos do personagem Ursinho Puff, proibindo a exibição da produção em todo o território chinês. A censura foi confirmada para a agência Associated Press por Cathleen Taff, diretora de distribuição de produções da Disney.
Com classificação livre no mundo inteiro, sem nenhuma cena de violência ou sexo, a justificativa para a censura é de que o governo quer evitar as comparações do personagem criado por A.A. Milne com a forma física do presidente Xi Jinping - algo que vem acontecendo com frequência em forma de memes que circulam nas redes sociais.
Uma das montagens, por exemplo, mostra uma foto de Xi junto com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com ambos sendo comparados com Puff e seu amigo Tigrão.
Segundo a agência de notícias, o presidente chinês não gosta das comparações e começou uma proibição sistemática de todos os conteúdos envolvendo o personagem. A medida, no entanto, transformou o personagem em um símbolo de resistência contra o Partido Comunista.
Veja abaixo a montagem que causou a repressão contra o Ursinho Puff
Confira o trailer do filme do Ursinho Puff

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