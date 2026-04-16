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Futebol feminino

Seleção brasileira goleia Zâmbia por 6 a 1 no Fifa Series

Angelina, Vitória Calhau, Tainá Maranhão, Yasmim, Raíssa Bahia e Kerolin marcaram para o Brasil

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 15:01

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 abr 2026 às 15:01
Tainá Maranhão, jogadora da Seleção Brasileira
Lívia Villas Boas/Staff Images Women/CBF
A seleção feminina goleou Zâmbia pelo placar de 6 a 1, no início da madrugada desta quarta-feira (15) na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela segunda rodada do Fifa Series, torneio amistoso organizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).
Este foi o segundo triunfo consecutivo do Brasil na competição, após golear a Coreia do Sul pelo placar de 5 a 0.
Criado em 2024 para fomentar encontros entre seleções de diferentes níveis e continentes, o Fifa Series ocorre, pela primeira vez, no feminino. São três sedes com quatro participantes cada. Apesar do caráter amistoso, os duelos valem pontos, e em caso de empate, há decisão por pênaltis.
O Brasil é uma das sedes desse primeiro Fifa Series feminino - as demais são Costa do Marfim e Tailândia. Além das equipes verde e amarela e sul-coreana, participam dos jogos em Cuiabá as seleções de Zâmbia e Canadá.

O jogo


Logo aos 26 minutos da etapa inicial a seleção brasileira teve sua tarefa facilitada, pois a goleira Nali foi expulsa. O Brasil não demorou a abrir o marcador, e balançou as redes com cobrança de falta da lateral Yasmim aos 30 minutos.
Após o intervalo, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias precisou de apenas um minuto para ampliar sua vantagem. Gabi Portilho avançou pela direita e cruzou na medida para Tainá Maranhão, que, na área, não perdoou.
Aos cinco minutos as visitantes descontaram com um belo gol da centroavante Barbra Banda, que deu um toquinho por cobertura para superar a Lelê. Porém, a seleção brasileira era muito superior e confirmou a vitória com gols da volante Angelina, aos 14 minutos em cobrança de pênalti, da lateral Raíssa Bahia, aos 31 de cabeça, da atacante Kerolin, aos 45, e da zagueira Vitória Calhau, em cobrança de pênalti aos 50.
Seleção Brasileira
Lívia Villas Boas/CBF

A seleção brasileira tem o Canadá como próximo desafio, em jogo que acontecerá no próximo sábado (18), a partir das 22h30 (horário de Brasília).

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