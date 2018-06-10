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CINEMA

Novo 'O Predador' ganha segundo trailer

Filme não é uma sequência e sim novo episódio da saga

Publicado em 10 de Junho de 2018 às 00:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2018 às 00:25
Predador volta em 2018 pra a telona Crédito: Reprodução
O novo O Predador ganhou um segundo trailer. O filme, que deve estrear no Brasil em setembro, trará os temidos caçadores alienígenas ainda mais fortes e evoluídos - e, portanto, muito mais assustadores - aterrorizando mais uma vez o planeta Terra.
O filme, que não é uma sequência e sim novo episódio da saga, foi escrito e dirigido por Shane Black, que fez uma ponta como ator no filme original de 1987.
A produção ainda tem a participação de Jacob Tremblay, ator mirim que ficou famoso após estrelar O Quarto de Jack. O elenco conta com Boyd Holbrook, Olivia Munn e Edward James Olmos, entre outros.
Lançado em 1987, O Predador trazia Arnold Schwarzenegger como o major Alan 'Dutch' Schaefer, enviado com um grupo de soldados à América Central para resgatar funcionários do governo - e acabam sendo caçados por alienígenas.

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