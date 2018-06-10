Novo 'O Predador' ganha segundo trailer

Predador volta em 2018 pra a telona Crédito: Reprodução

O novo O Predador ganhou um segundo trailer. O filme, que deve estrear no Brasil em setembro, trará os temidos caçadores alienígenas ainda mais fortes e evoluídos - e, portanto, muito mais assustadores - aterrorizando mais uma vez o planeta Terra.

O filme, que não é uma sequência e sim novo episódio da saga, foi escrito e dirigido por Shane Black, que fez uma ponta como ator no filme original de 1987.

A produção ainda tem a participação de Jacob Tremblay, ator mirim que ficou famoso após estrelar O Quarto de Jack. O elenco conta com Boyd Holbrook, Olivia Munn e Edward James Olmos, entre outros.