Novo 'O Predador' ganha segundo trailer

O novo O Predador ganhou um segundo trailer. O filme, que deve estrear no Brasil em setembro, trará os temidos caçadores alienígenas ainda mais fortes e evoluídos - e, portanto, muito mais assustadores - aterrorizando mais uma vez o planeta Terra.
O filme, que não é uma sequência e sim novo episódio da saga, foi escrito e dirigido por Shane Black, que fez uma ponta como ator no filme original de 1987.
A produção ainda tem a participação de Jacob Tremblay, ator mirim que ficou famoso após estrelar O Quarto de Jack. O elenco conta com Boyd Holbrook, Olivia Munn e Edward James Olmos, entre outros.
Lançado em 1987, O Predador trazia Arnold Schwarzenegger como o major Alan 'Dutch' Schaefer, enviado com um grupo de soldados à América Central para resgatar funcionários do governo - e acabam sendo caçados por alienígenas.