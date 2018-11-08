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Novela da Globo será gravada no Espírito Santo, confirma jornal

Walcyr Carrasco esteve no Espírito Santo visitando belezas capixabas por dois dias com a atriz Juliana Paes

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 18:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 18:50
Walcyr Carrasco já vem namorando as paisagens do Espírito Santo há algum tempo. Em postagem feita no início deste mês, o autor já tinha dado a deixa de que sua próxima novela, que tem título provisório de "Dias Felizes", poderia contar com um cenário capixaba, quando escreveu: "Que tal uma novela com as lindas paisagens do Espírito Santo?". Agora, a coluna Telinha, de Carla Bittencourt, do jornal Extra, traz a confirmação de que a trama se passará em terras capixabas.
De acordo com a publicação, o autor ainda está definindo a sinopse da história, mas a novela tem estreia prevista para maio de 2019 e vai se passar no interior do Espírito Santo. "Dias Felizes" foi escalada para entrar no ar depois do fim de "O Sétimo Guardião", no horário nobre da Globo. 
Recentemente, o Gazeta Online registrou a visita de Walcyr ao Estado, quando veio inclusive acompanhado da atriz Juliana Paes. Ele veio ao Espírito Santo colher informações sobre os costumes dos capixabas para escrever sua história.
> Walcyr Carrasco e Juliana Paes passam dois dias no Espírito Santo; veja detalhes
A empresária Maria Gorete Frontino recepcionou Walcyr e Juliana em sua própria casa, em Vila Velha. Em entrevista ao Gazeta Online, ela destacou que a produção do global visitou Três Pontões, Igreja São Sebastião - em Afonso Cláudio - e Pedra Azul, região Serrana do Estado. "As novelas de Walcyr têm gravações divulgando os estados do Brasil. E essa (gravação) vai ser um encontro de belezas: do mar com a região Serrana", disse a empresária à reportagem.
Juliana Paes, que esteve nas visitas do autor da Globo às belezas capixabas, participa da novela interpretando uma mulher de luta. "Ela vai mostrar como é a mulher de fibra, guerreira, que corre atrás do que quer", revelou Gorete.
A reportagem tenta contato com Walcyr Carrasco, que ainda não atendeu às ligações e não respondeu às mensagens. 

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