Novela da Globo será gravada no Espírito Santo, confirma jornal

"Que tal uma novela com as lindas paisagens do Espírito Santo?". Agora, a coluna Telinha, de Carla Bittencourt, do jornal Extra, traz a confirmação de que a trama se passará em terras capixabas. Walcyr Carrasco já vem namorando as paisagens do Espírito Santo há algum tempo. Em postagem feita no início deste mês, o autor já tinha dado a deixa de que sua próxima novela, que tem título provisório de "Dias Felizes", poderia contar com um cenário capixaba, quando escreveu:. Agora, a coluna Telinha, de Carla Bittencourt, do jornal Extra, traz a confirmação de que a trama se passará em terras capixabas.

De acordo com a publicação, o autor ainda está definindo a sinopse da história, mas a novela tem estreia prevista para maio de 2019 e vai se passar no interior do Espírito Santo. "Dias Felizes" foi escalada para entrar no ar depois do fim de "O Sétimo Guardião", no horário nobre da Globo.

Gazeta Online registrou a visita de Walcyr ao Estado, quando veio inclusive acompanhado da atriz Juliana Paes. Ele veio ao Espírito Santo colher informações sobre os costumes dos capixabas para escrever sua história. Recentemente, oregistrou a. Ele veio ao Espírito Santo colher informações sobre os costumes dos capixabas para escrever sua história.

A empresária Maria Gorete Frontino recepcionou Walcyr e Juliana em sua própria casa, em Vila Velha. Em entrevista ao Gazeta Online, ela destacou que a produção do global visitou Três Pontões, Igreja São Sebastião - em Afonso Cláudio - e Pedra Azul, região Serrana do Estado. "As novelas de Walcyr têm gravações divulgando os estados do Brasil. E essa (gravação) vai ser um encontro de belezas: do mar com a região Serrana", disse a empresária à reportagem.

Juliana Paes, que esteve nas visitas do autor da Globo às belezas capixabas, participa da novela interpretando uma mulher de luta. "Ela vai mostrar como é a mulher de fibra, guerreira, que corre atrás do que quer", revelou Gorete.