Nova série da Disney, "Bia" vai mostrar realidade de youtubers

Elenco da série Bia, do Disney Channel Crédito: Divulgação

"Bia", nova série da Disney, vai estrear em breve no canal do Mickey. Mas o fato é que ela vai tratar de algo tão novo quanto seu próprio elenco, formado majoritariamente por jovens: youtubers, internet e vida conectada. A novela teen quer mostrar os altos e baixos das produções desses profissionais contemporâneos por trás das câmeras, com trama divertida, música e romance - sem perder o ritmo vertiginoso da web.

A série, de produção argentina, se passa basicamente em um espaço comum chamado "El Fundom", onde as personagens passam a maior parte do tempo realizando suas atividades e sendo quem elas querem ser. O local é definido como um ambiente livre para manifestação de qualquer expressão pela própria direção da Disney.

Bia, apesar de ser a personagem principal, vai dividir as atenções do público com Chiara, Celeste, John, Daisy, Alex e Manuel. Cada um terá uma personalidade forte bem definida, o que não impedirá que todos convivam em harmonia. Uma das grandes mensagens da série, aliás, é mostrar essas relações "transmídias" da vida real.

O elenco multicultural de Bia é liderado pela atriz brasileira Isabela Souza (Juacas, Disney Channel), o ator espanhol Julio Peña, a atriz mexicana Andrea de Alba e o ator argentino Guido Messina.

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Quando "Disney Bia" estrear, as tramas e subtramas da série exibidas na TV terão continuidade nas redes sociais. É a primeira vez que personagens de uma série da Disney possuem perfis no Instagram para que o público possa conhecer, ver o que fazem, sentem e pensam, e ainda interagir com eles através dos comentários. Os conteúdos que os personagens compartilharem na rede estarão alinhados ao que acontece nos episódio.

Fora da série, o universo digital de "Disney Bia" será composto por suas fanpages no Facebook e Instagram e no canal oficial do Disney Channel Brasil no YouTube, onde os fãs podem conhecer mais sobre a produção e assistir a vídeos musicais, bastidores e outros conteúdos.

A brasileira Isabela Souza lidera o elenco da série Bia, do Disney Channel Crédito: Divulgação

Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, os atores Guido Messias (Manuel) e Julio Peña (Alex) falaram um pouco da atuação deles em "Bia", discutiram pontos importantes da trama e ainda destacaram que o brasileiro terá motivos especiais para ficar de olho na novela teen.

Qual é a relação dos personagens de vocês com a Bia na história?

Alex: Não podemos contar muita coisa, por enquanto (risos)... Mas eu posso dizer que as duas relações com ela são especiais.

Em geral, qual foi a inspiração para a história?

Alex: A história toda fala muito de leis sociais, aborda muito esse tema. Também temos toda a narrativa transmídia com as redes sociais dos personagens. E também trata muito de você ser você mesmo, de fazer o que você gosta.

Imagino que os dois estejam acostumados ao ambiente digital. A história poderia ser "vida real"?

Alex: Totalmente. Estamos vivendo uma era muito tecnológica e, por isso, os personagens são muito parecidos ao que acontece nos dias de hoje. Meu personagem, o Alex, é assim. Ele tem um canal com o primo dele, o Manuel, eles dão show na internet com piadas, cantando... Fazendo de tudo um pouco.

Manuel: A mim, parece que é muito real. Então, acho que muitas pessoas vão se identificar de uma forma muito forte e acabar criando esse laço com a série.

Vocês já trabalharam em uma produção assim?

Manuel: É a primeira vez e é uma ótima forma de começar, não é? (Risos). Estou muito feliz com a oportunidade e aproveitando cada minuto.

Alex: Eu já fiz anos de teatro, mas é a primeira experiência em televisão e está sendo espetacular.

Como estão sendo as gravações?

Manuel: Elas (as gravações) vão muito vem. Estamos muito felizes mesmo e estamos compartilhando um monte de coisa entre a gente, do elenco. Estamos em fases parecidas, vivendo a mesma coisa... É muito bom.

A Bia é uma youtuber, assim como todos os personagens também desenvolvem atividades na internet. A série diz que vai mostrar tudo sobre os bastidores. Inclusive a faceta comercial?

Manuel: Não precisamente falaremos sobre dinheiro... Mas os personagens vão mostrar que têm interesse em fama, por exemplo... Seguidores também. Cada um tem uma ambição diferente.

Alex: Por diversas razões, cada um quer algo diferente: fama, divulgar trabalhos... Mas tudo, no contexto geral, vai incentivar que cada um seja o que realmente é, que se mostre na internet como é na vida real.

"Fundom" é o lugar onde os personagens montam seu QG. O que é lá, exatamente?

Alex: É um espaço onde está um grupo de jovens, incluindo eu e o Manuel, que gera conteúdo para a web. É um espaço relaxado, de diversão, onde cada um pode se expressar da forma que quiser. É onde qualquer um pode ser o que quiser ser.

Os brasileiros têm uma razão especial para acompanhar "Bia"?