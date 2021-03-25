Nova edição de 'O Senhor dos Anéis' vai incluir desenhos de Tolkien

"O Senhor dos Anéis": livros também foram levados para o cinema. Na foto, o ator britânico Ian Holm no papel de Bilbo Crédito: Reprodução

Uma nova edição da trilogia O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, vai incluir pinturas, desenhos e outras ilustrações do autor britânico pela primeira vez desde que o livro foi publicado em meados dos anos 1950. A Houghton Mifflin Harcourt Books & Media anunciou na quinta-feira, 25, que a nova versão sairá em 19 de outubro.

Deb Brody, editora e vice-presidente da empresa, disse que Tolkien já era conhecido por suas ilustrações que apareceram em O Hobbit e que sua arte para O Senhor dos Anéis foi exibida em 2018 em Nova York, Paris e em Oxford, na Inglaterra. "Tolkien, porém, era muito modesto, desprezando o talento artístico raro e óbvio que possuía, apesar de não ter tido nenhum treinamento formal", disse Brody em comunicado.