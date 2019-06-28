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Crítica

New York Times inclui "Democracia em Vertigem" nos melhores do ano

"Democracia em Vertigem", parcialmente financiado e distribuído pela Netflix, chegou à plataforma de streaming no último dia 19

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 11:33

Publicado em 

28 jun 2019 às 11:33
O New York Times divulgou nesta quinta (27) uma lista com os melhores filmes de 2019 até agora. "Democracia em Vertigem", documentário de Petra Costa sobre o cenário político brasileiro atual, foi um dos longas selecionados.
Tomada aérea de Brasília no documentário "Democracia em Vertigem", de Petra Costa Crédito: Divulgação/Netflix
De acordo com o jornal americano, o filme "analisa a política brasileira - dois presidentes recentes em desgraça, o atual inclinando ao autoritarismo - a partir do ponto de vista indignado da cineasta Petra Costa."
> "Democracia em Vertigem" representa os vazios de poder com habilidade
A lista também cita um trecho da crítica assinada pelo jornalista A.O. Scott. Para ele, o documentário brasileiro é "uma crônica da traição cívica e do abuso de poder, e também da mágoa."
"Democracia em Vertigem", parcialmente financiado e distribuído pela Netflix, chegou à plataforma de streaming no último dia 19. Nos Estados Unidos, o filme está disponível tanto pela internet quanto em salas de cinema.
"Democracia em Vertigem" integra a lista parcial de melhores do ano ao lado de outros sete filmes, entre eles "Rolling Thunder Revue" --documentário de Martin Scorsese sobre uma turnê de Bob Dylan-- e "Fora de Série" --dirigido pela atriz Olivia Wilde.
O filme de Petra Costa narra eventos como o impeachment de Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente Lula e a eleição de Jair Bolsonaro em paralelo à sua história.
Neta de um dos fundadores da empreiteira Andrade Gutierrez e filha de dois militantes de esquerda presos durante a ditadura militar (1964-1985), ela votou em Lula no pleito que o elegeu, se decepcionou com as alianças feitas durante os governos petistas e se chocou com a vitória de Jair Bolsonaro no ano passado.
"Eu não sabia, antes de começar o filme, que era tão sofrido perder um projeto de país. O trauma e a dor da minha relação com a democracia foram meu guia nesse filme", disse Petra em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

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