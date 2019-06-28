New York Times inclui "Democracia em Vertigem" nos melhores do ano

New York Times divulgou nesta quinta (27) uma lista com os melhores filmes de 2019 até agora. "Democracia em Vertigem", documentário de Petra Costa sobre o cenário político brasileiro atual, foi um dos longas selecionados. divulgou nesta quinta (27) uma lista com os melhores filmes de 2019 até agora., documentário de Petra Costa sobre oatual, foi um dos longas selecionados.

Tomada aérea de Brasília no documentário "Democracia em Vertigem", de Petra Costa Crédito: Divulgação/Netflix

De acordo com o jornal americano, o filme "analisa a política brasileira - dois presidentes recentes em desgraça, o atual inclinando ao autoritarismo - a partir do ponto de vista indignado da cineasta Petra Costa."

A lista também cita um trecho da crítica assinada pelo jornalista A.O. Scott. Para ele, o documentário brasileiro é "uma crônica da traição cívica e do abuso de poder, e também da mágoa."

"Democracia em Vertigem", parcialmente financiado e distribuído pela Netflix, chegou à plataforma de streaming no último dia 19. Nos Estados Unidos, o filme está disponível tanto pela internet quanto em salas de cinema.

"Democracia em Vertigem" integra a lista parcial de melhores do ano ao lado de outros sete filmes, entre eles "Rolling Thunder Revue" --documentário de Martin Scorsese sobre uma turnê de Bob Dylan-- e "Fora de Série" --dirigido pela atriz Olivia Wilde.

O filme de Petra Costa narra eventos como o impeachment de Dilma Rousseff, a prisão do ex-presidente Lula e a eleição de Jair Bolsonaro em paralelo à sua história.

Neta de um dos fundadores da empreiteira Andrade Gutierrez e filha de dois militantes de esquerda presos durante a ditadura militar (1964-1985), ela votou em Lula no pleito que o elegeu, se decepcionou com as alianças feitas durante os governos petistas e se chocou com a vitória de Jair Bolsonaro no ano passado.