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Repúdio

Netos de Luiz Gonzaga criticam uso de música em live de Bolsonaro

A canção 'Riacho do Navio' foi tocada pelo presidente da Embratur na transmissão ao vivo de Bolsonaro. Os netos de Gonzaga publicaram uma nota nas redes sociais criticando o uso da música e o governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 16:02

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 16:02

Jair Bolsonaro durante videoconferência
Netos de Luiz Gonzaga criticam uso de música em transmissão ao vivo de Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
Netos do cantor e compositor Luiz Gonzaga publicaram um texto em suas redes sociais criticando o uso de uma das músicas do artista durante uma transmissão ao vivo do presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira (2).
"Não estamos de acordo com o uso da canção 'Riacho do Navio', nem sua alteração, nem sua execução (com duplo sentido) pelo senhor Gilson Machado Neto, presidente da Embratur, em transmissão ao vivo pelo senhor presidente", diz o texto reproduzido por Amora Pêra, Daniel Gonzaga e Nanan Gonzaga em suas redes sociais.
"Apresentamos uma nota de nojo diante deste governo mortal e suas lives. Governo que faz todos os gestos ao seu alcance para confundir e colocar em risco a população do Brasil, enquanto protege a si mesmo e aos seus", afirma a publicação.

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Amora, Daniel e Nanan são filhos de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha, e também são cantores. No texto, os artistas declaram que não autorizam o governo federal a usar canções assinadas por pessoas da família.
Na quinta-feira (2), durante uma de suas habituais transmissões ao vivo em redes sociais, Bolsonaro recebeu o presidente da Embratur, que tocou, com o acordeão, "Riacho do Navio", canção de Gonzaga e Zé Dantas que faz referência ao rio São Francisco.
Durante a transmissão, um dos assuntos abordados pelo presidente e seus convidados foi a inauguração de mais um trecho das obras de transposição do rio São Francisco no Ceará. No fim de junho, Bolsonaro havia participado pessoalmente da inauguração, sem a presença de governadores, prefeitos e senadores nordestinos.

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