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Netflix divulga trailer de 'Nasce Uma Rainha'

Primeiro reality show original brasileiro da plataforma celebrará arte drag
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 18:23

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 18:23

Gloria Groove e Alexia Twister comandam o reality
Gloria Groove e Alexia Twister comandam o reality "Nasce Uma Rainha", do Netflix Crédito: Instagram/@netflixbrasil
A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 16, o trailer de Nasce uma Rainha, o primeiro formato original brasileiro de reality show da plataforma, que será comandado por Gloria Groove e Alexia Twister.
Com lançamento previsto para o dia 11 de novembro, a série celebrará terá seis episódios com duração média de 40 minutos cada e celebrará a arte drag e as artistas ajudarão aspirantes a drag queen e drag king a encontrarem sua diva ou divo interior.

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A dupla irá usar de toda a sua experiência para aconselhar os participantes, desde o processo de escolha do nome, peruca e figurino, até na busca por talentos e autoconfiança.
No trailer, as apresentadoras criaram até um mantra para guiar os participantes: "Nós, como suas madrinhas, nos comprometemos solenemente a te auxiliar sem desafinar até que você seja digna de usar a sua coroa".
Confira abaixo o trailer de Nasce Uma Rainha abaixo:

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