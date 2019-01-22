Netflix anuncia 2ª temporada da série 'You' e protagonista cita Molejo

22/01/2019 - O gerente de livraria Joe Goldberg observa a cliente Guinevere Beck, jovem aspirante a escritora, na série 'You', da Netflix Crédito: Reprodução/ Netflix

A série "You" (Você, em português) é a mais recente produção da Netflix e, em poucas semanas, já é sucesso absoluto de audiência no canal de streaming. Tanto que a companhia decidiu tranquilizar os fãs e anunciar que haverá uma 2ª temporada em breve.

Na trama, Joe Goldberg é um solitário gerente de uma livraria. Ele fica encantado ao se deparar com uma cliente, uma jovem aspirante a escritora. Ao pagar a compra, Guinevere Beck revela seu nome no cartão de crédito.

A partir dessa informação, Joe começa seguir os rastros da garota nas redes sociais. Porém, o desejo em saber mais e mais da vida dela ultrapassa os limites da internet. Joe passa de stalker a perseguidor. Sem spoilers, a série tem dez episódios de aproximadamente 40 minutos cada e é recomendada para quem ficou atraído ou se identificou com a situação.

"Oi, Brasil! Aprendi uma expressão que define exatamente o que é Você. Não era amor, era cilada", diz o ator Penn Badgley, que interpreta o protagonista Joe Goldberg. A expressão "não era amor, era cilada" é um trecho da música do grupo Molejo e que fez muito sucesso nos anos 1990. O hit é usado pela Netflix para divulgação da série You.

Exposição

A série You levanta a discussão sobre o quanto a exposição da vida pessoal na internet é capaz de alimentar o desejo de stalkear.