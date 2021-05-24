Na pandemia, "Mostra Povoar de Teatro de Rua" se adapta ao digital

Assistir a uma peça teatral, ou mesmo a um espetáculo circense, acompanhando de pertinho é muito melhor, mas, com a pandemia do novo coronavírus, e a mudança nos hábitos de consumo do público, o artista precisou se reinventar, apostando cada vez mais no lema "a cultura vai aonde o povo está".
Com essa ideia, a 1ª "Mostra Povoar de Teatro de Rua", que aconteceria presencialmente no Sítio Histórico Porto, em São Mateus, resolveu apostar em transmissões pelas plataformas Zoom e YouTube. De segunda (24) a domingo (30), o público poderá acompanhar gratuitamente, da segurança de seu lar, espetáculos para todas as idades, seja de dança, circo ou, claro, de teatro.
"Por ser uma mostra de teatro de rua, tivemos que adaptar as apresentações para um palco alternativo, priorizando a seleção de espetáculos que tenham estrutura técnica adaptável para o espaço virtual, de classificação livre, comicidade e diversidade nas linguagens artísticas", adianta Rafaella Vagmaker, produtora cultural e organizadora da mostra.
Mas, calma... O sentimento de arte de rua (ainda) continuará intacto. As apresentações serão realizadas ao vivo, na Arena da Casa da Cultura Largo do Chafariz, com transmissão on-line.
De acordo com Rafaella, produzir o evento em tempos de crise sanitária foi um desafio a mais. "Há todos os adventos tecnológicos que estamos precisando adaptar, para que, literalmente, 'a rua entre na casa das pessoas'", adianta, dizendo que a ideia é sempre cativar o público para estar presente, mesmo que virtualmente.
A organizadora confessa ainda que a mostra foi inspirada no Sítio Histórico Porto, com sua relevância histórica e cultural. "As manifestações artísticas do teatro e da cultura popular, por serem autênticas, alegres e divertidas, atraem o público das ruas, se relacionando com os transeuntes, espaços urbanos e tudo que ele interfere no cotidiano”, filosofa Vagmaker.
OFICINAS
Além das apresentações virtuais, a "Mostra Povoar de Teatro de Rua" também pensou na valorização do artista de São Mateus. Para isso, programou oficinas culturais com temáticas como Dança Urbana, Teatro de Cordel, Interpretação e Corpo e Movimento. As atividades acontecerão paralelamente ao evento, com inscrições gratuitas, que podem ser feitas pela internet. As aulas serão ministradas via plataforma Zoom.
"As oficinas foram pensadas a partir de um mapeamento de artes educadores da cidade de São Mateus, com intuito de valorizar os profissionais locais e as temáticas que se aproximam do teatro de rua e, também, das experiências dos próprios artistas escolhidos”, complementa a organizadora.
1ª MOSTRA POVOAR DE TEATRO DE RUA DE SÃO MATEUS
PROGRAMAÇÃO
- 24/05 (segunda-feira)
- 10h ao 12h - Lil Rick Dance Classa - Danças Urbanas (via Zoom) - com Henrique Silvestre (São Mateus/ES)
- 15h às 18h - Oficina de Teatro de Cordel (via Zoom) - com Cesar Domiciano (São Mateus/ES)
- 25/05 (terça-feira)
- 10h ao 12h - Lil Rick Dance Classa - Danças Urbanas (via Zoom) - com Henrique Silvestre (São Mateus/ES)
- 15h às 18h - Oficina de Teatro de Cordel (via Zoom) - com Cesar Domiciano (São Mateus/ES)
- 19h - Abertura Oficial com Lira Mateense (via YouTube)
- 26/05 (quarta-feira)
- 10h ao 12h - Lil Rick Dance Classa - Danças Urbanas (via Zoom) - com Henrique Silvestre (São Mateus/ES)
- 15h às 18h - Oficina de Teatro de Cordel (via Zoom) - com Cesar Domiciano (São Mateus/ES)
- 19h - Espetáculo Caburé (via YouTube) - com Instituto Cultural Tambo de Raiz (Conceição da Barra/ES)
- 27/05 (quinta-feira)
- 09h às 11h - Oficina Corpos sem Permissão (via Zoom) - com Marcelo Cruz (São Mateus/ES)
- 10h ao 12h - Lil Rick Dance Classa - Danças Urbanas (via Zoom) - com Henrique Silvestre (São Mateus/ES)
- 15h às 18h - Oficina de Teatro de Cordel (via Zoom) - com Cesar Domiciano (São Mateus/ES)
- 15h às 18h - Oficina Palco X Tela: as diferenças e similaridades da interpretação do teatro e para o cinema (via Zoom) - com Lucas de Jesus (São Mateus/ES)
- 19h - Espetáculo Dose Dupla (via YouTube) - com Lacarta Circo Teatro
- 28/04 (sexta-feira)
- 10h ao 12h - Lil Rick Dance Classa - Danças Urbanas (via Zoom) - com Henrique Silvestre (São Mateus/ES)
- 15h às 18h - Oficina Palco X Tela: as diferenças e similaridades da interpretação do teatro e para o cinema (via Zoom) - com Lucas de Jesus (São Mateus/ES)
- 19h - Espetáculo A Eterna Ex Princesa da Zona Sul (via YouTube) - com Grupo VIII Dinastia (São Mateus/ES)
- 29/05 (sábado)
- 09h às 12h - Oficina Corpos sem Permissão (via Zoom) - com Marcelo Cruz (São Mateus/ES)
- 15h às 18h - Oficina Palco X Tela: as diferenças e similaridades da interpretação do teatro e para o cinema (via Zoom) - com Lucas de Jesus (São Mateus/ES)
- 19h - Espetáculo Dança das Emoções (via YouTube) - com Poéticas do Corpo (Vitória/ES)
- 30/05 (domingo)
- 09h às 12h - Oficina Corpos sem Permissão (via Zoom) - com Marcelo Cruz (São Mateus/ES)
- 15h às 18h - Oficina Palco X Tela: as diferenças e similaridades da interpretação do teatro e para o cinema (via Zoom) - com Lucas de Jesus (São Mateus/ES)
- 19h - Espetáculo A Noite Iluminada (via YouTube) - com Companhia Junco (Buenos Aires/Vitória)