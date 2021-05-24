Na pandemia, "Mostra Povoar de Teatro de Rua" se adapta ao digital

Cena do espetáculo "Dose Dupla", em cartaz na 1º Mostra Povoar de Teatro de Rua Crédito: Danilo Schellmann

Assistir a uma peça teatral, ou mesmo a um espetáculo circense, acompanhando de pertinho é muito melhor, mas, com a pandemia do novo coronavírus, e a mudança nos hábitos de consumo do público, o artista precisou se reinventar, apostando cada vez mais no lema "a cultura vai aonde o povo está".

Com essa ideia, a 1ª "Mostra Povoar de Teatro de Rua", que aconteceria presencialmente no Sítio Histórico Porto, em São Mateus, resolveu apostar em transmissões pelas plataformas Zoom e YouTube. De segunda (24) a domingo (30), o público poderá acompanhar gratuitamente, da segurança de seu lar, espetáculos para todas as idades, seja de dança, circo ou, claro, de teatro.

"Por ser uma mostra de teatro de rua, tivemos que adaptar as apresentações para um palco alternativo, priorizando a seleção de espetáculos que tenham estrutura técnica adaptável para o espaço virtual, de classificação livre, comicidade e diversidade nas linguagens artísticas", adianta Rafaella Vagmaker, produtora cultural e organizadora da mostra.

Mas, calma... O sentimento de arte de rua (ainda) continuará intacto. As apresentações serão realizadas ao vivo, na Arena da Casa da Cultura Largo do Chafariz, com transmissão on-line.

De acordo com Rafaella, produzir o evento em tempos de crise sanitária foi um desafio a mais. "Há todos os adventos tecnológicos que estamos precisando adaptar, para que, literalmente, 'a rua entre na casa das pessoas'", adianta, dizendo que a ideia é sempre cativar o público para estar presente, mesmo que virtualmente.

A organizadora confessa ainda que a mostra foi inspirada no Sítio Histórico Porto, com sua relevância histórica e cultural. "As manifestações artísticas do teatro e da cultura popular, por serem autênticas, alegres e divertidas, atraem o público das ruas, se relacionando com os transeuntes, espaços urbanos e tudo que ele interfere no cotidiano”, filosofa Vagmaker.

OFICINAS

Além das apresentações virtuais, a "Mostra Povoar de Teatro de Rua" também pensou na valorização do artista de São Mateus. Para isso, programou oficinas culturais com temáticas como Dança Urbana, Teatro de Cordel, Interpretação e Corpo e Movimento. As atividades acontecerão paralelamente ao evento, com inscrições gratuitas, que podem ser feitas pela internet . As aulas serão ministradas via plataforma Zoom.

"As oficinas foram pensadas a partir de um mapeamento de artes educadores da cidade de São Mateus, com intuito de valorizar os profissionais locais e as temáticas que se aproximam do teatro de rua e, também, das experiências dos próprios artistas escolhidos”, complementa a organizadora.

1ª MOSTRA POVOAR DE TEATRO DE RUA DE SÃO MATEUS

DATA: 24 a 30 de maio (segunda-feira a domingo)

24 a 30 de maio (segunda-feira a domingo) HORÁRIO: 10h (24, 25, 26 e 28 de maio) l 9h (27, 29 e 30 de maio)

10h (24, 25, 26 e 28 de maio) l 9h (27, 29 e 30 de maio) COMO ASSISTIR: Plataforma Zoom e YouTube

Plataforma Zoom e YouTube ENTRADA: Gratuita

Gratuita OFICINAS: As atividades são gratuitas, com ficha de inscrição na internet

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