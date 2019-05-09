Músico capixaba Zampa lança nova música durante festa em Vitória

Zampa Silva lança música nesta sexta (09/05) Crédito: Victoria Dessaune

O músico capixaba Bruno Zampa lança nesta sexta-feira (10) a música “Baile do Zampa” durante festa em Vitória. A nova música foi gravada com o produtor musical Marco Lafico e com o músico Ivo Mozart, que ficou conhecido pela música “Vagalumes”, tema da novela da Globo “Sangue Bom” (2013).

Para marcar o lançamento da canção, o cantor prepara a festa homônima “Baile do Zampa”, que terá participação de vários convidados especiais. Diego Lyra, da banda Kalifa; Fred, da banda Macucos; Gabriel, da banda Moana; Vini, vocalista da banda Zé Maholics; e Allan Eller serão alguns deles. Sobre a escolha dos convidados, Zampa lembra com carinho da história dele na música. “Cada um deles é um exemplo pra mim e me lembram de onde eu vim”, conta Zampa, em entrevista para o Gazeta Online.

NOVIDADES

“Baile do Zampa” será apenas o primeiro lançamento do músico no ano. Zampa, que canta MPB - e define seu estilo como "zampismo" -, está preparando outros quatro lançamentos em 2019. “Serão cinco músicas inéditas esse ano, uma por mês. 'Baile do Zampa', única que não é de minha autoria, será a primeira”, adianta o artista. E com os olhos mirados no futuro, ele ainda projeta os próximos anos. “Em 2020 eu quero participar de festivais e levar meu show ao interior do Estado, onde eles são menos privilegiados de festas como as que temos na Capital”, anuncia.

SERVIÇO

Baile do Zampa

Quando: Sexta, 10/05, a partir das 22h.

Onde: Let’s Disco. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lúcia, Vitória.

Quanto: R$ 30.