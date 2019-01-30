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MÚSICA

Música de Cláudia Leitte para Carnaval tem referência a Michael Jackson

Gravado em Salvador, hit relembra trajetória da cantora e homenageia Luiz Caldas e Sarajane

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 20:42

Publicado em 

30 jan 2019 às 20:42
30/01/2019 - Cláudia Leitte no clipe de "Saudade", hit em parceira com Hungria Hip Hop e Olodum Crédito: Reprodução Instagram/claudialeitte
Cláudia Leitte escolheu esta quarta-feira (30), Dia da Saudade, para divulgar sua aposta para o Carnaval de 2019. "Saudade", primeiro hit da cantora lançado no ano, foi feito em parceria com o cantor Hungria HipHop e com o Olodum.
"Minha infância é Salvador! Minhas raízes, meu lar! Eu sou porque cresci no Pelô, brincando de Sarah, cantando Luiz, vendo Michael. É lá, com meus pés no chão. Sempre foi lá, com a cabeça no céu!", escreveu a cantora sobre a nova música em uma rede social. 
Parte do clipe foi gravada em Salvador, no Pelourinho, mas há trechos de estúdio e filmagens de shows antigos da cantora, desde a época que era vocalista do babado Novo. 
O clipe ainda faz uma espécie de releitura de Michael Jackson cantando com o Olodum, em 1996, para o clipe de "They Don't Care About Us", também no Pelourinho. 
HITS DE CARNAVAL
Desde o sucesso de "Jenifer", de Gabriel Diniz, que estourou nos primeiros dias do ano, outros artistas estão fazendo suas apostas de hit do verão.

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