Museu do Negro abre 300 vagas em oficinas de música e dança

O Museu Capixaba do Negro (Mucane) abriu inscrições para 300 vagas em oficinas que ocorrem ao longo de todo o primeiro semestre de 2020. São oficinas de capoeira, cavaquinho, contação de histórias, consciência corporal, danças populares, percussão e violão.
As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de março (sexta-feira), das 12 às 19 horas, no próprio Museu, que fica na avenida República, 121, no Centro Histórico. A classificação indicativa é de 15 anos.
O Mucane é um museu da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).
CONFIRA A LISTA COMPLETA DE VAGAS
- Capoeira
- Dias: quarta-feira e sexta-feira
- Horário: 19 horas
- Vagas: 20 (cada dia)
- Cavaquinho
- Dias: terça-feira (iniciantes) e quinta-feira (avançados)
- Horário: 17h30
- Vagas: 40 (cada dia)
- Contação de Histórias
- Dia: terça-feira
- Horário: 18h30
- Vagas: 40
- Consciência Corporal
- Dia: quarta-feira
- Horário: 17 horas
- Vagas: 20
- Danças Populares
- Dia: terça-feira
- Horário: 17h
- Vagas: 30
- Percussão
- Dias: terça-feira (avançado) e quarta-feira (iniciante)
- Horário: 19 horas
- Vagas: 20 (cada dia)
- Violão
- Dia: sexta-feira
- Horários: 8h, 9h, 10h, 13h, 14h e 15 horas
- Vagas: 90 (15 pessoas por turma)