Museu do Negro abre 300 vagas em oficinas de música e dança

Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane) Crédito: Elizabeth Nader/PMV

O Museu Capixaba do Negro (Mucane) abriu inscrições para 300 vagas em oficinas que ocorrem ao longo de todo o primeiro semestre de 2020. São oficinas de capoeira, cavaquinho, contação de histórias, consciência corporal, danças populares, percussão e violão.

As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de março (sexta-feira), das 12 às 19 horas, no próprio Museu, que fica na avenida República, 121, no Centro Histórico. A classificação indicativa é de 15 anos.

O Mucane é um museu da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

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