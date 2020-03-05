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Cultura

Museu do Negro abre 300 vagas em oficinas de música e dança

Capoeira, cavaquinho, percussão e danças populares estão entre as aulas ofertadas. Inscrições vão até o dia 13
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 13:53

Publicado em 05 de Março de 2020 às 13:53

Fachada do Museu Capixaba do Negro (Mucane) Crédito: Elizabeth Nader/PMV
O Museu Capixaba do Negro (Mucane) abriu inscrições para 300 vagas em oficinas que ocorrem ao longo de todo o primeiro semestre de 2020. São oficinas de capoeira, cavaquinho, contação de histórias, consciência corporal, danças populares, percussão e violão.
As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de março (sexta-feira), das 12 às 19 horas, no próprio Museu, que fica na avenida República, 121, no Centro Histórico. A classificação indicativa é de 15 anos.
O Mucane é um museu da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

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CONFIRA A LISTA COMPLETA DE VAGAS

  • Capoeira
  • Dias: quarta-feira e sexta-feira
  • Horário: 19 horas
  • Vagas: 20 (cada dia)

  • Cavaquinho
  • Dias: terça-feira (iniciantes) e quinta-feira (avançados)
  • Horário: 17h30
  • Vagas: 40 (cada dia)

  • Contação de Histórias
  • Dia: terça-feira
  • Horário: 18h30
  • Vagas: 40

  • Consciência Corporal
  • Dia: quarta-feira
  • Horário: 17 horas
  • Vagas: 20

  • Danças Populares
  • Dia: terça-feira
  • Horário: 17h
  • Vagas: 30

  • Percussão
  • Dias: terça-feira (avançado) e quarta-feira (iniciante)
  • Horário: 19 horas
  • Vagas: 20 (cada dia)

  • Violão
  • Dia: sexta-feira
  • Horários: 8h, 9h, 10h, 13h, 14h e 15 horas
  • Vagas: 90 (15 pessoas por turma)

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