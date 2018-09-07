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Museu do Ipiranga em Festa celebra 196 anos da Independência do Brasil

Evento acontece em São Paulo nos dias 7 e 8 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 21:55

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 21:55

Museu do Ipiranga no Parque da Independência Crédito: Nilton Fukuda / Estadão
Uma parceria entre o Sesc e a Universidade de São Paulo resultou em um grande evento de comemoração aos 196 anos da Independência do Brasil. A 2ª edição do Museu do Ipiranga em Festa acontece nos dias 7 e 8 de setembro, em São Paulo.
A capital paulista irá receber dezenas de atividades culturais gratuitas no Parque da Independência, na zona sul da cidade. Na extensa programação, os visitantes poderão curtir apresentações de dança, teatro, música, poesia e exposição. Uma projeção mapeada na fachada do Museu do Ipiranga também está prevista para o fim dos dois dias de evento.
Três pilares irão sustentar esta edição: 1822, 1922 e 2022. Os marcos históricos representam, respectivamente, a Independência do Brasil, o movimento cultural e intelectual impulsionado pela Semana de Arte Moderna em São Paulo, e a reabertura do Museu do Ipiranga.
Todas as atividades são gratuitas e podem ser encontradas no site oficial do Sesc São Paulo.

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