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Garantia do secretário

Museu de Arte do Espírito Santo reabre as portas em junho; veja vídeo

Reforma do espaço será entregue com atraso de quase um ano

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 16:07
Uma obra que duraria 10 meses pode chegar, depois de quase dois anos, ao seu fim. Segundo o secretário de Estado da Cultura, João Gualberto Vasconcellos, o Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (Maes), no Centro de Vitória, deve ficar pronto até junho. Para isso, os trabalhos nos museus de todo o Espírito Santo estão sendo intensificados. "Estamos trabalhando para que ele seja reaberto em junho", adianta Gualberto, que trabalha em um projeto de incentivo e fomento às artes no Estado. 
O Maes é um espaço cultural público e está em funcionamento desde 1998. Porém, ele é instalado numa edificação centenária e, por esse motivo, precisou de uma renovação geral na estrutura elétrica - o que demandou tempo, como defende o secretário. Além disso, João explica que tiveram reformas - nessa mesma parte elétrica - que não estavam previstas no cronograma e, por esse motivo, há o tempo de atraso.
Gualberto adiantou que a exposição que vai inaugurar o museu terá curadoria de Júlio Martins, um mineiro que já fez outros trabalho no Espírito Santo. Ele vai usar o acervo que o Maes já possui para montar essa primeira mostra e, também, será o responsável por fazer um diálogo para já planejar exposições futuras.
PROJETO
Na época de início das obras,a promessa é de que projeto de reforma, construído por arquitetos, engenheiros, pelas equipes do museu e por membros do Conselho Estadual de Cultura, propõe a otimização do espaço já disponível e a sua adequação às normas de acessibilidade.
Com a flexibilização da área do museu, a ideia era comportar diferentes propostas de exposições, além de criar espaços de convivência integrados às ações educativas. No plano da acessibilidade, serão instalados banheiros, elevador e sinalização adequada, além da abertura das janelas do museu para a cidade.
VAMOS AOS MUSEUS?
O Estado pretende ainda criar políticas inclusivas que fomentem mais a ida das pessoas a espaços culturais e museus. Mas, na prática, o que o Governo fará para que isso aconteça? Segundo o secretário, a ideia intensificar a educação, criando aulas e fazendo projetos de conscientização. De acordo com Gualberto, isso é pensado sobretudo para que participem alunos da Escola Viva, demais escolas públicas das redes estaduais e municipais e jovens em situação de vulnerabilidade.
Eles (os estudantes) têm que ser os nossos maiores visitantes. E esse trabalho é feito com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) para que os professores desenvolvam algum trabalho que envolva a arte
João Gualberto Vasconcellos, secretário de Estado da Cultura
Para ele, esse incremento da educação de base vai fazer melhorar o hábito dos capixabas no sentido de visitarem mais os museus. E, para isso, explica um conceito chamado de "museologia social". "Tem que existir um diálogo com a comunidade, que é responsável por toda a ação da base comunitária. Você agrega setores mais vulneráveis, que não teriam acesso a esse tipo de atividade em condições normais", destaca.
Segundo o secretário, o papel da Cultura estadual é impulsionar o consumo de artes com essa interlocução com a juventude, "sobretudo com a juventude mais carente", frisa Gualberto.
Eles têm que ser os nossos maiores visitantes. E esse trabalho é feito com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) para que os professores desenvolvam algum trabalho que envolva a arte.
O Gazeta Online teve acesso, com exclusividade, a imagens que mostram como estão, atualmente, as obras no Maes. Confira: 
Assista vídeo que mostra, com exclusividade ao Gazeta Online, alguns ambientes da parte interna do Maes já reformados:

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