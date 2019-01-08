Museu Capixaba do Negro abre inscrições para colônia de férias

Crianças participarão de diferentes atividades e oficinas na colônia de férias Quilombinho, no Mucane, no Centro de Vitória Crédito: Carlos Antolini

O mês das férias já está chegando na metade mas a criançada ainda tem muita energia para liberar. Para ajudar nessa tarefa, o Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória, abriu as inscrições para sua colônia de férias. Chamada de "Quilombinho", ela será realizada entre os dias 21 e 25 deste mês, no espaço de arte.

A proposta da atividade, realizada pelo Instituto Das Pretas, é propiciar ao público infantil - crianças entre 4 e 10 anos de idade - um espaço de trocas e convivência em torno de atividades lúdicas e socioculturais desenvolvidas a partir do universo da identidade negra e afrobrasileira. Haverá uma série de atividades, como oficinas sobre cabelo, pintura corporal, grafite, teatro, tambores, rima, capoeira, dança afro e danças urbanas.

Os pequenos também aprenderão a produção de abayomis (tradicionais bonecas africanas feitas de tecidos), além de autoidentificação, dança afro e brincadeiras africanas.