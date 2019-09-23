Multipliqui se une ao Festival de Cinema de Muqui e ganha nova data

O Multipliqui é realizado na Praça Central de Muqui, na região Sul do Estado Crédito: Divulgação

Os ansiosos pelo Festival de Música de Muqui, o Multipliqui, terão que esperar um pouco mais por sua realização neste ano. O evento, que seria realizado nos dias 11 e 12 de outubro, foi para o mês de novembro.

De acordo com a organização, o Multipliqui se uniu ao Festival de Cinema de Muqui (Fecim) e ganhou nova data de realização: 15 e 16 de novembro, na Praça Central da cidade. Com a união, a programação será maior e mais completa.

"Com a mudança da data, o Multipliqui deste ano vai ser ainda melhor. A programação do festival vai se misturar com o Festival de Cinema de Muqui, o Fecim. Tenho certeza que tanto os moradores como os turistas que aparecerem na cidade vão amar a imersão nas diferentes manifestações culturais do nosso Estado”, pontuou a produtora do Multipliqui, Karoline Milk.

BANDAS

As bandas capixabas selecionadas para concorrer no festival já foram anunciadas. São elas: Cainã e Vizinhança do Espelho, Auri, Rap Urbano Ativo, Dan Carlo Experience, Zé Maholics e Feito Nós. O grande vencedor do Multipliqui vai ganhar o troféu “Múltiplos”, um prêmio em dinheiro e a gravação de uma música no estúdio Funky Pirata.

Ainda de acordo com Karoline, em sua 4ª edição, o festival bateu recorde de inscritos. Ao todo, 74 bandas capixabas participaram do processo de seleção. Os seis grupos selecionados vão ter 40 minutos para se apresentarem durante a programação do evento. “A curadoria do Multipliqui explicou que foi muito acirrada a escolha dos músicos porque a qualidade técnica das bandas estavam em um nível bastante elevado”, comentou.