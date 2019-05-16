Moxuara lança nova música para promover a proteção ambiental

10/05/2019 - Grupo Moxuara durante apresentação no Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Fabio Martins/ Divulgação

Respeitado por sua tradição em cantar o regionalismo capixaba, o grupo Moxuara está de música nova: "Saíra". A faixa, que ainda não foi gravada em estúdio, teve sua primeira apresentação no início do mês no espetáculo o "Flor de Maio", apresentado no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória.

Voz e violão do quarteto de Cariacica, Flávio Vezzoni contou ao Gazeta Online que "Saíra" nasceu da necessidade em divulgar a proteção ambiental nas áreas de montanha do Espírito Santo. "A intenção foi apoiar um projeto que promove o tombamento de uma área na região próxima ao Parque Pedra Azul, em Domingos Martins", explica, dizendo, também, que a faixa é uma homenagem ao pássaro saíra-apunhalada. "Ele só existe nessa região do Espírito Santo. Estava em extinção há 40 anos e depois reapareceu, movimentando biólogos e ambientalistas da área", complementa.

Voltando a "Flor de Maio", o espetáculo nasceu de uma parceria com o Centro Cultural Sesc Glória. "Fizemos o nosso primeiro show em Vitória no Teatro Glória, em 1993. Temos uma relação afetiva com o espaço", conta.

Além de "Saíra" - única música inédita -, o repertório do show contou com músicas que promovem a preocupação com o meio ambiente, como "Mês de Maio", de Almir Sater, e "O Seringueiro", de Zé Geraldo, todas com uma nova roupagem proposta pelo Moxuara.

VEJA A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MOXUARA CANTANDO SAÍRA

FUTURO

Nos planos do quarteto, está a criação de um crowdfunding (financiamento coletivo), a fim de conseguir verba para a gravação de um espetáculo na Serra do Caparaó. O objetivo é arrecadar cerca de R$ 100 mil. "Vai ser um show grande, com palco, iluminação e equipe de filmagem. Vamos usar o material do espetáculo e lançá-lo como mídia digital, disponibilizando o para download. É preciso seguir a tendência do mercado", adianta.